前列腺癌｜磁力共振導航 減前列腺癌放射治療副作用

立體定向放射治療是中、低風險前列腺癌的治療方法之一，養和醫療集團的一項臨床研究則發現，立體定向放射治療若配合磁力共振導航，治療副作用更少，有關結果已於醫學期刊《Cancer》發表。

港男第三大常見癌症

前列腺癌是本港男士第三大常見癌症，而且發病率逐升遞增，2019年便有2,532宗新症。大部分中、低風險患者，可透過手術或放射治療以根治前列腺癌，但由於患者年齡中位數為70歲，年齡和身體狀況未必適合接受手術，放射治療變成較佳選擇。