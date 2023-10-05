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健康
2023-10-05 17:38:33

前列腺癌｜1/6中老年男士PSA指數異常 定期篩查助找早期癌症可根治

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香港泌尿外科學會

(左起)香港泌尿外科學會主席趙家鋒醫生、患者呂先生、香港泌尿外科學會委員馬偉傑醫生。

前列腺癌是男士專屬的癌症，初期並沒有徵狀，到發現有尿頻尿急、排尿困難、小便帶血，便可能太遲。部分患或以為是良性前列腺增生而拖延求診，到確診時已屬第四期出現遠端轉移，5年存活率會大減至44.9%

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估算近37,000人患前列腺癌

事實上，前列腺癌是本港男士常見癌症第三位，而且新症數字比10年前上升55%，不容忽視。香港泌尿外科學會早前舉辦的35周年前列腺健康檢查及展覽，為5075歲男士免費做PSA指數測試，發現多達1/6人指數異常！香港泌尿外科學會主席趙家鋒醫生指，「正常PSA指數應少於4ng/mL，但在507個接受篩查的人士中，發現有11.6%人指數為410ng/mL，超過10ng/mL的亦有3.9%。若以本港此年齡層人口1,296,100名男士計算，多達20萬人指數異常。」以過往研究的PSA風險比率推算，本港近37,000中老年男士潛藏前列腺癌風險。

而其他非前列腺癌引致PSA指數異常的原因，包括：

  • 良性前列腺增生
  • 前列腺發炎
  • 剛做完膀胱內窺鏡
前列腺

前列腺位於膀胱下面和尿道上面，是男性獨有的器官。

多種方法 治療前列腺癌

如發現PSA指數異常，醫生會建議作出進一步診斷，包括前列腺健康指數(PHI)血液測試，能更準確計算患癌風險；如有懷疑亦可做磁力共振，檢視前列腺是否正常；而要再進一步確認的話，則需要前列腺抽針，提取活組織化驗。

治療上則視乎前列腺癌的期數而定。趙家鋒解釋，如屬非常早期、癌細胞數量小而且低惡性的話，可以先密切監察，將來有需要才治療，亦可選擇即時接受治療。「早期患者主要透過手術切除腫瘤或放射治療殺死癌細胞，近年亦有較新的局部治療方法，用熱力、冷凍或者高能量超聲波滅癌，後遺症較少，不過要再接受治療的機會較高。」

至於已擴散的個案，就會以爾蒙治療壓抑男性荷爾蒙抑制腫瘤生長；化療也有助增加存活率；放射治療則用於紓緩痛楚。惟晚期患者5年存活率不足一半，比起早期發現的九成以上相差甚遠。趙家鋒續指，本港有1/3新確診個案已屆第四期，比歐美高23倍，本港男士宜多加關注前列腺健康。

PSA抗原測試

香港泌尿外科學會呼籲50至75歲男士，及45歲以上有家族史人士，應定期作PSA篩查。

運幸及早發現

現年66歲的呂先生，5月時剛好路過香港泌尿外科學會的展覽，而接受PSA篩檢，發現指數高達9ng/mL，在場醫生建議他到泌尿科跟進。跟進的磁力共振檢查發現了1.85公分的陰影，呂先生自己也嚇一跳，但仍希望只是良性增生，惟活檢結果是中風險的前列腺癌。「從來沒有想過自己會患癌，很突然。不過幸運是及早發現。」呂先生最後於8月初接受了微創機械臂前列腺癌切除手術，住院8天後出院，根治了疾病，也沒有出現後遺症。現時生活如常，小便比以前更順暢，旅行、運動亦沒有問題。

香港泌尿外科學會委員馬偉傑醫生建議，50至75歲男士，以及45歲以上有家族病史男士，即使沒有病徵，都應定期接受PSA篩查；至於75歲以上或預計壽命少於10年的男士，則可與醫生商討是否需要接受篩查。「此外，我們希望政府可增撥資源，提供合資格市民做PSA篩查，並加強公眾教育，以及支援患者接受治療，改善其生活質素。」

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