前列腺肥大合併多種慢性病 「1微創手術」免全身麻醉、快速解困擾

87歲鄭先生因前列腺肥大長期飽受排尿困擾，嚴重影響生活質素，需依賴導尿管維持排尿功能，已反覆放置尿管將近半年，同時他也合併有心臟衰竭、心房顫動及糖尿病等慢性疾病，增加傳統前列腺手術全身麻醉的風險。在醫生建議下，決定進行微創前列腺提拉術，手術後即拔除導尿管，依檢查結果顯示其排尿功能已顯著改善，並恢復自主排尿能力，大幅提升生活質素。

微創前列腺提拉術 局部麻醉即可完成 嘉義長庚醫院泌尿科黃國財醫生說明，微創前列腺提拉術的關鍵優勢在於使用局部麻醉即可完成手術，可避免全身麻醉的風險，且手術所需時間短，病人術後恢復較迅速。以這次微創前列腺提拉術為例，病人術中僅使用2%利多卡因凝膠與小量局部麻醉藥物，手術過程不到15分鐘即完成四處支架植入，病人出血量極少，術後即可正常活動。

快速改善前列腺阻塞 降低性功能傷害 此外，黃國財醫生也提到，這項手術不僅是可以應用在年長病患，也可適用年輕患者，術後降低射精障礙，大幅減少對性功能的影響。泌尿科何東儒主任進一步補充，微創前列腺提拉術對合併有慢性病的病人也是一大福音。局部麻醉的應用降低了手術風險，而術後快速的功能改善更是其最大亮點，未來將持續推廣這項技術，為患者帶來更安全、高效的治療選擇。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】