前列腺肥大微創治療新選擇！適合高齡、麻醉高風險、性功能及生育考慮男性

64歲陳先生因為心臟病發住進醫院，做了心導管檢查並放置2隻支架，同時開始使用抗血小板藥物治療。住院過程發生尿液滯留的狀況，因而放置了尿管；出院後，陳先生表示希望拔除尿管。醫生按例安排檢查前列腺，發現陳先生前列腺屬於中度肥大，因前列腺癌症指數正常，故先採取藥物治療，但是在藥物治療一段時間後，反覆嘗試移除尿管仍然失敗，因此建議手術介入治療，以改善前列腺阻塞尿路的狀況。

安南醫院泌尿科醫生董聖雍考量到陳先生近期才剛心臟病發，且持續使用抗血小板藥物，屬於麻醉手術的高風險族群，若採用目前前列腺肥大的標準手術方式「前列腺激光剜除術」，需待數個月後身體狀況穩定，且能暫停抗血小板藥物時才適合執行；然而，陳先生希望能盡快移除尿管以恢復正常生活，經過詳細討論後，決定接受近年剛引進台灣的最新手術方式——前列腺水蒸氣消融手術。

前列腺水蒸氣消融手術是在尿道內視鏡下，將高溫水蒸氣注入前列腺組織，使前列腺肥大組織的細胞壞死萎縮，進而使前列腺縮小、減少尿路阻塞。

前列腺水蒸氣消融手術 無傷口、快速完成

董聖雍說明，前列腺水蒸氣消融手術是在尿道內視鏡下，將高溫水蒸氣注入前列腺組織，使前列腺肥大組織的細胞壞死萎縮，進而使前列腺縮小、減少尿路阻塞。此手術可以在局部麻醉或輕度麻醉下進行，整個過程無傷口、不需要停用抗凝血藥物，且通常半小時內即可完成手術。術後尿管僅需再放置1至2周的時間即可移除，並於約3至6個月後會達到最佳治療效果。

前列腺肥大治療選擇多 應與醫生討論對症下藥

董聖雍醫生指出，隨著醫學技術的進步，患者現在有更多不同的治療選擇，前列腺微創治療近年更成為前列腺雷射手術以外的替代選項。對照國外醫療院所的多年經驗顯示，水蒸氣消融手術安全性高，對於尿失禁、勃起功能或射精功能障礙的影響輕微，適合高齡、麻醉高風險族群、或年紀輕且有性功能及生育功能考量的男性。

不過，水蒸氣消融手術後需暫時留置尿管，且長期效果可能略遜於激光剜除術。建議受前列腺肥大症狀困擾的男性患者，可與泌尿科醫生詳細討論治療策略，度身訂造最適合自己的醫療方式。

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