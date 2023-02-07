前列腺肥大、膀胱過度活躍症 點分？

膀胱過度活躍症及前列腺肥大在症狀上有重疊的地方，泌尿外科專科醫生王明皓解釋，兩者是不同的疾病，前者是膀胱會不自主收縮，令患者難以忍尿，及出現失禁等情況；而後者則會造成阻塞性症狀，令患者小便慢及尿流細弱等。 兩個病症均很常見，王明皓指，不論男女都可患上膀胱過度活躍症，但就較常見於40至50歲的女士；而前列腺肥大則是男性獨有的病症，60歲後當前列腺開始肥大，就有可能出現徵狀。

突然出現尿意 膀胱的功能是儲尿，膀胱過度活躍症患者的膀胱在儲尿時會不自主收縮，令他們突然有尿意，難以忍尿，更可能失禁。王明皓稱，患者的尿意會比正常人大，一般人一至兩小時才需要小便，但膀胱過度活躍症的患者可能短至半至一小時；一般人可忍尿約5至10分鐘，但患者就可能因無法忍尿而失禁。 現時仍未發現膀胱過度活躍症的特定誘因，王明皓認為或與精神壓力、飲食及休息不足等有關，尤其是當病人休息不足、壓力大，或經常食刺激性食物，都會令症狀更嚴重，王明皓提醒，如出現膀胱過度活躍症的症狀，就應該戒口。