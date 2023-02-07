前列腺肥大、膀胱過度活躍症 點分？

膀胱過度活躍症及前列腺肥大在症狀上有重疊的地方，泌尿外科專科醫生王明皓解釋，兩者是不同的疾病，前者是膀胱會不自主收縮，令患者難以忍尿，及出現失禁等情況；而後者則會造成阻塞性症狀，令患者小便慢及尿流細弱等。
兩個病症均很常見，王明皓指，不論男女都可患上膀胱過度活躍症，但就較常見於40至50歲的女士；而前列腺肥大則是男性獨有的病症，60歲後當前列腺開始肥大，就有可能出現徵狀。
突然出現尿意
膀胱的功能是儲尿，膀胱過度活躍症患者的膀胱在儲尿時會不自主收縮，令他們突然有尿意，難以忍尿，更可能失禁。王明皓稱，患者的尿意會比正常人大，一般人一至兩小時才需要小便，但膀胱過度活躍症的患者可能短至半至一小時；一般人可忍尿約5至10分鐘，但患者就可能因無法忍尿而失禁。
現時仍未發現膀胱過度活躍症的特定誘因，王明皓認為或與精神壓力、飲食及休息不足等有關，尤其是當病人休息不足、壓力大，或經常食刺激性食物，都會令症狀更嚴重，王明皓提醒，如出現膀胱過度活躍症的症狀，就應該戒口。
與老化有關
前列腺肥大與老化有關，年齡增長令前列腺慢慢變大，造成阻塞性症狀，包括小便慢、尿流細弱及夜尿過多等，有時前列腺肥大亦可能刺激膀胱，令病人出現尿頻及尿急的情況，如果出現下尿路的症狀，就要盡早求醫。
前列腺肥大的症狀主要是阻塞性症狀，包括小便慢、尿流細弱及難以「屙清」，反觀膀胱過度活躍症患者的小便速度正常，只是較為頻繁。王明皓續指，醫生診斷時，除因應年齡及性別分辨外，亦會留意哪個症狀較嚴重及困擾，去判斷患者是屬於哪一個問題。
藥物治療為主
醫生會先為病人做簡單身體檢查，包括超聲波量度前列腺的大小，並驗血排除前列腺癌。治療前列腺肥大的藥物分為兩類，第一類可以放鬆前列腺內的軟組織及肌肉，打開尿路令小便更暢通；第二類則可將前列腺縮小，「服用約6至9個月，有效將前列腺縮小約30%，可以預防重症及併發症，例如血尿及尿道感染等。」
膀胱過度活躍症方面，藥物的主要作用是放鬆膀胱肌肉，令膀胱不再不自主收縮。王明皓稱，病人只需服用幾周至一個月就可斷尾，但如病人復發就需要服藥控制。
改善生活質素
王明皓分享一個前列腺肥大的病例，一名65歲男士出現下尿路症狀，夜尿多，一晚約3至4次，影響他及太太的睡眠，並出現小便慢及失禁等情況。醫生評估並發現他的前列腺比正常大一倍，達60至70毫升。「這種情況很適合混合療法，先用第一類藥物放鬆前列腺，再加入第二類藥物縮小前列腺，服用一段時間後，病人的前列腺成功縮小至約40毫升，下尿路症狀亦有所減少，成功改善生活質素。」