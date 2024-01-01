剖腹生產後或致「疤痕子宮內膜異位症」　確診需時平均4.4年

剖腹產後的疤痕子宮內膜異位症雖然罕見，但它是一種潛在的併發症。它除了會導致疤痕組織的形成，還會引起疼痛不適還有生活品質降低。

剖腹產疤痕子宮內膜異位症 罕見發生率僅為0.03-0.45% 台灣臺北市立聯合醫院忠孝院區婦產科主任鄭志堅說，子宮內膜組織原本應該存在且排列在子宮內。當子宮內膜組織在子宮外發育時，就是不同類型的子宮內膜異位症。可能長成腫瘤或腫塊，或在器官（臟器腹膜）之間形成帶狀組織。當子宮內膜異位症引起發炎或疤痕組織時，可能會有月經量大量出血或是疼痛，以及月經之間的疼痛（俗稱經痛）。 子宮內膜異位症若是在剖腹產後的手術疤痕內發生，就被稱為剖腹產疤痕（切口）子宮內膜異位症。剖腹產疤痕（切口）子宮內膜異位症其實是是很少見的。根據文獻發生率僅為0.03-0.45%。然而，由於近年剖腹產手術的數量不斷增加，與剖腹產疤痕相關的子宮內膜異位症報告越來越多。而這個數字也可能比報告的更高，因為並非所有人在剖腹產後都意識到自己患有子宮內膜異位症，並且因為沒有劇烈不適所以可能不會被診斷出來。

超音波、切片及腹腔鏡 平均確診為4.4年 鄭志堅表示，剖腹產疤痕子宮內膜異位症會在月經期間引起週期性的疼痛、腫脹和棕色的滲出液。此外，也可能會有子宮內膜異位症的標準症狀，包括：月經期間劇烈疼痛、經期之間疼痛或痙攣、性交時疼痛、排便疼痛、經期之間出血、月經量大、再次懷孕困難、不明原因的腹瀉或便秘等等。當出現任何上述症狀時應該就醫，以排除子宮內膜異位症或其他可能類似症狀的疾病。 許多患有子宮內膜異位症的人要等數年後才能得到正確診斷。文獻指出從出現症狀到診斷之間的平均時間為4.4年。根據美國子宮內膜異位症學會的說法，在症狀出現後，到子宮內膜異位症的正確診斷可能會長達9年之久。通常，醫生經過完整的病史問診並進行骨盆腔檢查。再來進行下列檢查 1. 骨盆腔超音波檢查：使用陰道或腹部超音波檢查。 2. 切片檢查：可能會用針切除一小部分子宮內膜組織做化驗。 3. 腹腔鏡檢查手術：腹腔鏡檢查通常被認為是明確診斷腹腔子宮內膜異位症的方法。然而，剖腹產疤痕的子宮內膜異位症因為較表淺，可以通過超音波、MRI來輔助診斷，且通過在舊切口部位切除組織然後病理學檢查組織以確認。