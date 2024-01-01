剖腹生產後或致「疤痕子宮內膜異位症」　確診需時平均4.4年

剖腹產後的疤痕子宮內膜異位症雖然罕見，但它是一種潛在的併發症。它除了會導致疤痕組織的形成，還會引起疼痛不適還有生活品質降低。
剖腹產疤痕子宮內膜異位症 罕見發生率僅為0.03-0.45%
台灣臺北市立聯合醫院忠孝院區婦產科主任鄭志堅說，子宮內膜組織原本應該存在且排列在子宮內。當子宮內膜組織在子宮外發育時，就是不同類型的子宮內膜異位症。可能長成腫瘤或腫塊，或在器官（臟器腹膜）之間形成帶狀組織。當子宮內膜異位症引起發炎或疤痕組織時，可能會有月經量大量出血或是疼痛，以及月經之間的疼痛（俗稱經痛）。
子宮內膜異位症若是在剖腹產後的手術疤痕內發生，就被稱為剖腹產疤痕（切口）子宮內膜異位症。剖腹產疤痕（切口）子宮內膜異位症其實是是很少見的。根據文獻發生率僅為0.03-0.45%。然而，由於近年剖腹產手術的數量不斷增加，與剖腹產疤痕相關的子宮內膜異位症報告越來越多。而這個數字也可能比報告的更高，因為並非所有人在剖腹產後都意識到自己患有子宮內膜異位症，並且因為沒有劇烈不適所以可能不會被診斷出來。
超音波、切片及腹腔鏡 平均確診為4.4年
鄭志堅表示，剖腹產疤痕子宮內膜異位症會在月經期間引起週期性的疼痛、腫脹和棕色的滲出液。此外，也可能會有子宮內膜異位症的標準症狀，包括：月經期間劇烈疼痛、經期之間疼痛或痙攣、性交時疼痛、排便疼痛、經期之間出血、月經量大、再次懷孕困難、不明原因的腹瀉或便秘等等。當出現任何上述症狀時應該就醫，以排除子宮內膜異位症或其他可能類似症狀的疾病。
許多患有子宮內膜異位症的人要等數年後才能得到正確診斷。文獻指出從出現症狀到診斷之間的平均時間為4.4年。根據美國子宮內膜異位症學會的說法，在症狀出現後，到子宮內膜異位症的正確診斷可能會長達9年之久。通常，醫生經過完整的病史問診並進行骨盆腔檢查。再來進行下列檢查
1. 骨盆腔超音波檢查：使用陰道或腹部超音波檢查。
2. 切片檢查：可能會用針切除一小部分子宮內膜組織做化驗。
3. 腹腔鏡檢查手術：腹腔鏡檢查通常被認為是明確診斷腹腔子宮內膜異位症的方法。然而，剖腹產疤痕的子宮內膜異位症因為較表淺，可以通過超音波、MRI來輔助診斷，且通過在舊切口部位切除組織然後病理學檢查組織以確認。
無法治癒的慢性疾病 藥物或手術可改善
子宮內膜異位症是一種無法治癒的慢性疾病，尤其對於剖腹產後出現子宮內膜異位症的情況，直接切除子宮內膜異位症病灶的手術是最有可能的治療方法。
一般來說，對於子宮內膜異位症，手術並不總是第一治療選擇。還有其他可以控制症狀的治療方法，可以根據不同症狀來治療：
1. 止痛藥。
2. 其他替代性疼痛治療，例如針灸或按摩。
3. 避孕藥：含有黃體素，一方面調整月經也有助於防止子宮內膜組織生長。
4. 不含黃體酮的激素避孕藥，例如促性腺激素釋放激素(GnRH)激素或拮抗劑。這是很常用的治療藥物同時也是術後防止子宮內膜異位症復發的方法。
5. 若是在症狀非常嚴重的情況下，不想懷孕的人可選擇子宮切除手術，有些病患還可能包括雙側輸卵管卵巢切除術。
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