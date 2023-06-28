剖腹產嬰兒 補充益菌助建免疫力

嬰兒腸道微生態發展對健康成長尤為重要，而對嬰兒來說，益生菌的主要來源包括母親自然分娩時經過產道以及母乳餵哺。可是現時香港每5個初生嬰兒便有兩個為剖腹產，而出現哺乳困難的剖腹分娩母親亦為數不少。香港理工大學研究發現，可透過含有益生菌和益生元的配方奶粉，助剖腹產嬰兒建立良好腸道微生態。
兒科專科醫生徐梓筠表示，健康的腸道微生態對免疫系統的發展和功能尤其重要，「腸道有人體七至八成的免疫細胞，是免疫防線的一部分。當中雙歧桿菌是最常見的益菌，有助建立免疫力對抗病菌。」當腸道微生態失衡，益菌較少而害菌較多的話，便可能較易出現過敏及腸道問題，例如特異性皮炎、疹子、腹瀉、便秘等。
母乳最理想
對於剖腹產嬰兒來說，母乳是最好且最適合的營養及益生菌來源。理大未來食品研究院副院長及食品科學與營養學系助理教授邱家琪博士指，母乳餵哺有很多好處，「可減低母親高血壓、二型糖尿病、卵巢癌及乳癌風險；並使寶寶減少機率患上哮喘、部分呼吸道疾病、肥胖、耳部感染、一型糖尿病和嬰兒猝死症等。」理大的調查更發現，77%的剖腹產媽媽曾經歷哺乳困難，包括遲上奶和母乳分泌不足，並感到壓力或焦慮(69%)，需要考慮轉用配方奶粉餵哺。
益生菌量差別可達40倍
為了解剖腹產嬰兒餵養方式與腸道微生態發展的關係，理大作出香港首個真實世界觀察研究。邱家琪指，「研究有約200個嬰兒參與，包括順產和剖腹產，餵哺方法有母乳、配方奶粉及混合餵哺，並定期收集他們的糞便，以基因定量(qPCR)及16S核糖體(RNA)分析菌種及數量。」
比較順產母乳組別、剖腹產益生元加益生菌配方奶粉組別，以及剖腹產普通奶粉組別，發現細菌總量分別不大，但普通奶粉組的雙歧桿菌數量在不同時間點都落後另外兩組；益生元加益生菌配方奶粉組則在1星期後可追上順產母乳組。再仔細分析15款市面上的奶粉，發現嬰兒出生一周後，最高和最低的雙歧桿菌數量差別可達40倍；短雙歧桿菌M-16V可於消化系統中存活。
減濕疹風險
徐梓筠補充，剖腹產嬰兒應盡早補足益生菌，「剖腹產媽媽或因術後麻醉藥影響、身體狀況等延遲了母嬰肌膚接觸，如果母親願意的話，可嘗試盡快多加接觸，刺激母乳的分泌。另外，過往有研究指嬰兒出生一周內提升益菌水平，可減53%皮膚問題和72%濕疹風險；一歲以上幼兒補充益生菌亦有助建立長遠免疫保護。若母乳分泌不足，可諮詢醫生是否適用含有益生菌和益生元的配方奶粉。」