剖腹產嬰兒 補充益菌助建免疫力

嬰兒腸道微生態發展對健康成長尤為重要，而對嬰兒來說，益生菌的主要來源包括母親自然分娩時經過產道以及母乳餵哺。可是現時香港每5個初生嬰兒便有兩個為剖腹產，而出現哺乳困難的剖腹分娩母親亦為數不少。香港理工大學研究發現，可透過含有益生菌和益生元的配方奶粉，助剖腹產嬰兒建立良好腸道微生態。

兒科專科醫生徐梓筠表示，健康的腸道微生態對免疫系統的發展和功能尤其重要，「腸道有人體七至八成的免疫細胞，是免疫防線的一部分。當中雙歧桿菌是最常見的益菌，有助建立免疫力對抗病菌。」當腸道微生態失衡，益菌較少而害菌較多的話，便可能較易出現過敏及腸道問題，例如特異性皮炎、疹子、腹瀉、便秘等。

母乳最理想

對於剖腹產嬰兒來說，母乳是最好且最適合的營養及益生菌來源。理大未來食品研究院副院長及食品科學與營養學系助理教授邱家琪博士指，母乳餵哺有很多好處，「可減低母親高血壓、二型糖尿病、卵巢癌及乳癌風險；並使寶寶減少機率患上哮喘、部分呼吸道疾病、肥胖、耳部感染、一型糖尿病和嬰兒猝死症等。」理大的調查更發現，77%的剖腹產媽媽曾經歷哺乳困難，包括遲上奶和母乳分泌不足，並感到壓力或焦慮(69%)，需要考慮轉用配方奶粉餵哺。

