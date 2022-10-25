剖腹產寶寶免疫差？一招增強益生菌吸收

在經歷漫長懷孕過程終於到了最後待產階段，孕婦們往往有各種生產相關的疑問，到底要選擇剖腹產還是自然生產成為一大難題。台北中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，相較自然產寶寶，剖腹生產的新生兒從母親肚子取出，到接觸外界空氣僅有數分鐘時間，因此免疫調節能力較差。不過媽咪們也別太擔心，還有別種方式能增強寶寶免疫力！

剖腹產的寶寶免疫力不好？

李世明醫師解釋，胎兒生長在的羊水是無菌的環境，要接觸到不同菌種及益生菌的管道，只有靠著生產時接觸媽媽產道、產後母乳的攝取，以及外在環境的接觸才能慢慢養成寶寶腸胃道的好菌。

他表示，長達數個月都生活在羊水中的胎兒，要從原本「水生動物」變成「陸上動物」需要一段適應時間。若以自然生產的方式，胎兒經過數小時在產道的擠壓，口鼻和身體都浸浴在母親的產道益生菌中，到生產出來時自然形成一道防護膜；而剖腹產的寶寶沒有經過產道，而是從子宮直接取出，數分鐘內就接觸手術房的空氣，這讓寶寶來不及調適，導致免疫調節能力較差。

研究證實，根據新生兒糞便採樣的結果顯示，自然產胎兒的乳酸桿菌及比菲德氏菌等消化道益生菌都較剖腹產寶寶來得多。因此剖腹產寶寶在腸胃健康以及過敏、氣喘等症狀，確實較常出現。