剖腹產寶寶免疫差？一招增強益生菌吸收

在經歷漫長懷孕過程終於到了最後待產階段，孕婦們往往有各種生產相關的疑問，到底要選擇剖腹產還是自然生產成為一大難題。台北中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，相較自然產寶寶，剖腹生產的新生兒從母親肚子取出，到接觸外界空氣僅有數分鐘時間，因此免疫調節能力較差。不過媽咪們也別太擔心，還有別種方式能增強寶寶免疫力！
剖腹產的寶寶免疫力不好？
李世明醫師解釋，胎兒生長在的羊水是無菌的環境，要接觸到不同菌種及益生菌的管道，只有靠著生產時接觸媽媽產道、產後母乳的攝取，以及外在環境的接觸才能慢慢養成寶寶腸胃道的好菌。
他表示，長達數個月都生活在羊水中的胎兒，要從原本「水生動物」變成「陸上動物」需要一段適應時間。若以自然生產的方式，胎兒經過數小時在產道的擠壓，口鼻和身體都浸浴在母親的產道益生菌中，到生產出來時自然形成一道防護膜；而剖腹產的寶寶沒有經過產道，而是從子宮直接取出，數分鐘內就接觸手術房的空氣，這讓寶寶來不及調適，導致免疫調節能力較差。
研究證實，根據新生兒糞便採樣的結果顯示，自然產胎兒的乳酸桿菌及比菲德氏菌等消化道益生菌都較剖腹產寶寶來得多。因此剖腹產寶寶在腸胃健康以及過敏、氣喘等症狀，確實較常出現。
益生菌影響胎兒一輩子 如何增強寶寶免疫力？
媽媽們別擔心，在醫學持續進步的今日，後天補充益生菌的方式相當多元。李世明醫師提到，部分國外的醫院會在孕婦剖腹生產完以乾淨、濕潤的紗布沾取母親產道的分泌物，再塗抹至新生兒的身體，模擬寶寶經過產道的生產過程，以增強益生菌吸收以及寶寶的免疫力。此外，寶寶一出生就讓媽媽親抱，可以接觸母親身上的細菌，藉此訓練寶寶的尋乳反射，也能有所改善。
而另一種增強寶寶免疫力的方式就是「餵母乳」。李世明醫師解釋，母乳中含有一般牛奶沒有的高濃度乳清蛋白，除了能提供嬰兒成長所需的胺基酸之外，也是益生菌重要的食物來源，有了好的益生源，也能避免致病菌佔據腸胃道。可說是好處多多！
至於母乳分泌不足的媽媽也別灰心，李世明醫師表示，可以選擇有適合新生兒食用的益生菌及補品，只要詢問醫師建議，也可酌量攝取。
自然產/剖腹產 到底怎麼選？
辛苦懷胎九個月，選擇生產方式關係到媽媽和寶寶兩人的健康。有人因為怕痛，或是因良辰吉時等原因而選擇剖腹生產；也有媽媽因為不得已的情況(胎位不正、前置胎盤、胎兒窘迫、骨盆腔狹窄等)必須剖腹。對此李世明醫師提醒，在面對胎兒益生菌不足的問題，只要功課做足並且加以應對，仍有方式彌補，不用太擔心。
不過他也呼籲，雖然益生菌能靠後天方式補強，但寶寶對外界溫度的調控、甲狀腺功能代謝、新陳代謝等問題仍多少有影響；且剖腹對媽媽的傷口較大、出血量也更多，因此建議「非必要原因」不要輕言剖腹產。他表示現在無痛生產發達，如果是考量怕痛的媽咪不要擔心。
剖腹產或是自然產都是選擇，相信所有家長在做決定前都有審慎考慮。提醒若有任何問題，一定要請教專業醫師協助。