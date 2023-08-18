剖腹產捱刀十幾公分 傷口感染、長出蟹足腫點算好？

剖腹產傷口長達十幾公分，宛如在腹部上捱了一刀！產後護理比自然產更重要，才能避免感染、留疤與黏連。一位30歲年輕產婦希望進行微創手術，無奈許多疾病都可使用微創術式，但唯獨剖腹產不能，否則寶寶無法生出來。經由萬芳醫院婦產部產科主任王樂明接生寶寶，並為產婦使用抗菌敷料，傷口更換2片就已幾乎無滲液，傷口約7至10天恢復狀況佳，守護媽媽寶寶健康。

婦科手術多位於腹部 感染併發筋膜炎恐致命

女性在生理結構上的特殊性，歷經懷孕、荷爾蒙變化以及飲食西化影響，一生可能因為生產或疾病因素等3類因素需接受手術。

生產：如胎位不正等狀況，需進行剖腹產；

良性腫瘤：如子宮肌瘤、朱古力瘤；

惡性腫瘤：如子宮體癌、卵巢癌。

術後不僅要注意出血，也要留意傷口護理。雖然現今醫療技術發達，感染風險已大幅降低，但婦產科手術部位多在腹部，是許多器官集中的區域，一但感染引發筋膜炎恐致命。還有糖尿病、締結組織疾病、凝血功能不佳的患者，傷口愈合的速度都較一般人緩慢，感染風險較高，因此須留意傷口照護，否則感染風險會大大增加。