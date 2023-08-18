剖腹產捱刀十幾公分 傷口感染、長出蟹足腫點算好？

剖腹產傷口長達十幾公分，宛如在腹部上捱了一刀！產後護理比自然產更重要，才能避免感染、留疤與黏連。一位30歲年輕產婦希望進行微創手術，無奈許多疾病都可使用微創術式，但唯獨剖腹產不能，否則寶寶無法生出來。經由萬芳醫院婦產部產科主任王樂明接生寶寶，並為產婦使用抗菌敷料，傷口更換2片就已幾乎無滲液，傷口約7至10天恢復狀況佳，守護媽媽寶寶健康。
婦科手術多位於腹部 感染併發筋膜炎恐致命
女性在生理結構上的特殊性，歷經懷孕、荷爾蒙變化以及飲食西化影響，一生可能因為生產或疾病因素等3類因素需接受手術。
- 生產：如胎位不正等狀況，需進行剖腹產；
- 良性腫瘤：如子宮肌瘤、朱古力瘤；
- 惡性腫瘤：如子宮體癌、卵巢癌。
術後不僅要注意出血，也要留意傷口護理。雖然現今醫療技術發達，感染風險已大幅降低，但婦產科手術部位多在腹部，是許多器官集中的區域，一但感染引發筋膜炎恐致命。還有糖尿病、締結組織疾病、凝血功能不佳的患者，傷口愈合的速度都較一般人緩慢，感染風險較高，因此須留意傷口照護，否則感染風險會大大增加。
小心發炎
「任何的傷口都會有組織液甚至滲血，若沒有更換乾淨，就會變成細菌的溫床！」王樂明說明，人體表皮有金黃色葡萄球菌，傷口跟外界接觸，最害怕的就是感染。判斷傷口是否感染的特徵為「紅、腫、熱、痛」，初期感染會泛紅，若輕壓傷口有刺痛感，就要當心可能是發炎，需要消毒，嚴重者須服用抗生素。曾有患者誤以為紗布貼了就不用更換，傷口悶住流汗又濕又黏，一周後回診掀開，紗布竟然整個發黑！
避免「傷口蜈蚣」爬上身 選用敷料4重點
- 操作方便：是否好撕除，避免傷口撕裂傷。
- 愈合天數：不同部位的傷口愈合速度不同，臉部約3至5天，婦產科常見的腹部傷口約7至10天，手腳關節活動處則需約2至3周。
- 價格合理：患者最在意的重點之一。
- 恢復效果：能否加速傷口痊愈。
女性天性愛美，除了擔心感染，造成色素沉澱或引發蟹足腫，甚至怕傷口長得像蜈蚣，希望恢復美麗肌膚。早年傷口照顧僅以優碘殺菌消毒，蓋上紗布就完事，現今已進入「敷料戰國時代」，選擇多樣化。
王樂明表示，有的敷料可吸收組織液，有的能幫助加速傷口愈合，例如PHMB(聚六亞甲基雙胍鹽酸鹽)抗菌成分，無色、無味，不會造成色素沉澱，也不會導致敏感，而且非抗生素，因此沒有抗藥性問題。術後一開始每2至3天更換一次敷料，待傷口逐漸愈合，可拉長為3至5天更換一次，不僅可加速傷口愈合，降低感染風險。醫生提醒，有手術傷口的人一定要謹慎照顧傷口，避免二次感染，若有任何異狀，都應求診檢查換藥，妥善照顧傷口才能不留疤。
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