剛吃完東西就肚痛想上廁所？　中醫調理治療消化不良

59歲張先生近年多次因腸胃消化不良所困擾，經常剛吃完東西不久後立即有肚子脹痛、屁聲連連想上廁所的煩惱，每天平均會拉肚子5次，嚴重影響到生活作息。後來，張先生到中醫科求診，確診為「肝旺脾虛」症型，經服用中藥治療1周後，症狀獲得改善。
腸胃消化不良 無法吸收營養
臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，現代人講「腸胃消化不良，吃什麼拉什麼」即中醫所謂的「完穀不化」，也就是腸胃消化吸收功能異常導致的腹瀉或糞便中有未消化的食物，會發生「吃蔬菜大便出來還是蔬菜」的狀況，呈現出完全無法吸收食物中營養物質的現象。
林在裕主任表示，像張先生吃什麼拉什麼的症狀，可使用中藥「白朮」與「白芍」來治療，「白朮」可促進消化吸收功能，而「白芍」能抑制腸胃過度蠕動，進而使腸胃功能健全，則消化不良、腹脹、腹痛及腹瀉的症狀就能得到緩解。
注意飲食清淡 多吃容易消化
林在裕主任建議患者平時應注意飲食，宜清淡且多吃易消化的食物，最好是少量多餐，並多攝取足夠的水分與電解質，避免暴飲暴食，少吃油膩、生冷、辛辣刺激的食物。
再者，精神因素也是造成消化不良的主要加重因子，因此要特別注意保持愉快的心情並適時紓解壓力。如果腹瀉問題持續或更嚴重，糞便產生不正常顏色或氣味則應立即詢問醫師。
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