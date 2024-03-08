剛吃完東西就肚痛想上廁所？　中醫調理治療消化不良

現代人講「腸胃消化不良，吃什麼拉什麼」即中醫所謂的「完穀不化」。

59歲張先生近年多次因腸胃消化不良所困擾，經常剛吃完東西不久後立即有肚子脹痛、屁聲連連想上廁所的煩惱，每天平均會拉肚子5次，嚴重影響到生活作息。後來，張先生到中醫科求診，確診為「肝旺脾虛」症型，經服用中藥治療1周後，症狀獲得改善。

腸胃消化不良 無法吸收營養

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，現代人講「腸胃消化不良，吃什麼拉什麼」即中醫所謂的「完穀不化」，也就是腸胃消化吸收功能異常導致的腹瀉或糞便中有未消化的食物，會發生「吃蔬菜大便出來還是蔬菜」的狀況，呈現出完全無法吸收食物中營養物質的現象。

林在裕主任表示，像張先生吃什麼拉什麼的症狀，可使用中藥「白朮」與「白芍」來治療，「白朮」可促進消化吸收功能，而「白芍」能抑制腸胃過度蠕動，進而使腸胃功能健全，則消化不良、腹脹、腹痛及腹瀉的症狀就能得到緩解。