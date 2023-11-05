剛發現就轉移！晚期前列腺癌的治療主力——荷爾蒙治療針劑詳細解釋 泌尿專科醫生圖文懶人包

前列腺癌是男性好發癌症第三名，發生率有逐年上升的趨勢。高雄榮民總醫院泌尿外科陳逸軒醫生表示，前列腺癌好發族群為中老年男性，若具有家族病史罹癌風險更高，建議45歲以上民眾應開始進行前列腺特異抗原(PSA)檢測，若PSA指數異常，務必及早接受進一步檢查。

症狀與前列腺肥大重疊，須搭配 PSA 檢測

陳逸軒醫生分享，曾有一名40多歲的孫先生，因為嚴重骨頭疼痛被送到急症室，影像檢查後發現有多處明顯的癌症骨轉移病灶，進一步檢查才確定是前列腺癌骨轉移。此前病患身體並無其他異狀，因此得知是晚期前列腺癌有多處骨轉移，甚至是頭顱轉移，令他相當震驚。

前列腺癌的常見症狀與前列腺肥大幾乎重疊，舉凡頻尿、夜尿、常常有尿急的現象；或者患者會感到解尿不順、流速變慢、斷斷續續、尿不乾淨，可能需要透過腹部用力才可順利解尿，陳逸軒醫生表示，這些症狀也有可能是良性前列腺增生所引起，因此除了下泌尿道症狀外，必須搭配PSA指數、肛門指診等，必要時得安排前列腺超聲波或磁力共振造影檢查，才能做出正確的診斷。

若有骨轉移，或現骨痛易骨折

若前列腺癌已經轉移到骨頭，可能會以骨頭疼痛來表現，且全身各處骨頭都可能發生骨轉移。陳逸軒醫生進一步指出，骨轉移可能壓迫神經，導致痠麻、疼痛、無力，也可能在輕微碰撞後出現病理性骨折，導致劇烈疼痛、行動不便，嚴重影響生活品質。

「約有三分之一的患者在初診斷即是晚期轉移性前列腺癌，過去單獨使用荷爾蒙去勢治療平均存活時間僅剩3年。」陳逸軒醫生說，6年前第一次遇到孫先生即診斷他為第四期轉移性前列腺癌，除了常規荷爾蒙治療之外，透過當時最新的第一線六劑化學治療，病情很快獲得緩解，後續雖經歷病情發生不受控制的情況，仍持續接受新一代荷爾蒙治療(NHT)及鐳223放射性同位素治療，進一步穩住病情，目前已存活超過6年。

晚期前列腺癌治療主力，荷爾蒙去勢治療

臨床治療方面，醫生會根據患者年紀、身體狀況、前列腺癌分期來擬定治療計劃。醫生指出，目前的治療工具包括根除手術、放射線治療、Hi-Fu治療、冷凍治療、荷爾蒙治療等，早期的前列腺癌有機會經由手術治療達到痊愈，而晚期前列腺癌則以全身性荷爾蒙治療為主，視狀況另有其他治療組合搭配控制病情。