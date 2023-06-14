剝牙感染搞到失明？忽視鼻竇炎或引發嚴重併發症

慢性鼻竇炎最嚴重的併發症是眼眶和顱內併發症，嚴重恐導致失明。

一位5旬婦人患有糖尿病免疫力低弱，拔牙時不慎感染引發鼻竇炎，甚至蔓延至眼部造成單眼失明！台灣鼻科醫學會秘書長戴志展形容，牙齒、鼻腔、眼部宛如房屋的1、2、3樓，若「樓地板」顱內間隔太薄，一敲打容易影響其他樓層，嚴重蔓延到4樓腦部恐引發腦膜炎，需會診牙科、鼻科、眼科、神經內科等多專科團隊才能診治，此個案雖然治好了牙病與鼻竇，卻保不住視力，呼籲民眾及早治療才能保有較佳預後。

鼻竇是甚麼？鼻竇炎＝副鼻竇發炎

「鼻竇」是環繞在鼻腔周圍、4對空滿空氣的空間，包括額竇、上頜竇、篩竇及蝶竇等副鼻竇。鼻竇炎成因，是持續細菌感染或其他原因引起的過敏——發炎反應，造成鼻腔及鼻竇的黏膜發炎及鼻竇口阻塞，即為鼻竇炎。

鼻竇炎也稱為鼻竇感染，是鼻竇內黏膜發炎。依據持續時間的長短分為：

急性鼻竇炎： 1 個月痊愈

亞急性鼻竇炎：病程 1 至 3 個月

慢性鼻竇炎：症狀持續 3 個月以上。盛行率超過 15% 至 20% ，台灣估計有超過 300 萬人！

若依病理特徵分類，可分為：