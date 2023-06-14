熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
健康
2023-06-14 13:30:20

剝牙感染搞到失明？忽視鼻竇炎或引發嚴重併發症

分享：
失明

慢性鼻竇炎最嚴重的併發症是眼眶和顱內併發症，嚴重恐導致失明。

一位5旬婦人患有糖尿病免疫力低弱，拔牙時不慎感染引發鼻竇炎，甚至蔓延至眼部造成單眼失明！台灣鼻科醫學會秘書長戴志展形容，牙齒、鼻腔、眼部宛如房屋的123樓，若「樓地板」顱內間隔太薄，一敲打容易影響其他樓層，嚴重蔓延到4樓腦部恐引發腦膜炎，需會診牙科、鼻科、眼科、神經內科等多專科團隊才能診治，此個案雖然治好了牙病與鼻竇，卻保不住視力，呼籲民眾及早治療才能保有較佳預後。

 

鼻竇是甚麼？鼻竇炎＝副鼻竇發炎

「鼻竇」是環繞在鼻腔周圍、4對空滿空氣的空間，包括額竇、上頜竇、篩竇及蝶竇等副鼻竇。鼻竇炎成因，是持續細菌感染或其他原因引起的過敏——發炎反應，造成鼻腔及鼻竇的黏膜發炎及鼻竇口阻塞，即為鼻竇炎。

鼻竇炎也稱為鼻竇感染，是鼻竇內黏膜發炎。依據持續時間的長短分為：

  • 急性鼻竇炎：1個月痊愈
  • 亞急性鼻竇炎：病程13個月
  • 慢性鼻竇炎：症狀持續3個月以上。盛行率超過 15%20%，台灣估計有超過300萬人！

若依病理特徵分類，可分為：

  • 急性細菌性鼻竇炎
  • 黴菌性鼻竇炎
  • 慢性鼻竇炎不合併鼻息肉
  • 慢性鼻竇炎合併鼻息肉
鼻竇

「鼻竇」是環繞在鼻腔周圍、4對空滿空氣的空間，包括額竇、上頜竇、篩竇及蝶竇等副鼻竇。

鼻竇炎十大症狀

  • 流鼻涕/鼻塞
  • 疲倦
  • 前額疼痛
  • 頭痛
  • 發燒
  • 喪失嗅覺
  • 牙痛
  • 口臭
  • 喉嚨痛
  • 咳嗽
牙痛

牙痛是鼻竇炎症狀之一。

輕忽慢性鼻竇炎，當心嚴重併發症

戴志展表示，慢性鼻竇炎最嚴重的併發症是眼眶和顱內併發症，慢性鼻竇炎也可能加重肺部疾病共病，如合併有慢性鼻竇炎的哮喘患者，疾病控制相對較差。

  • 眼眶併發症：包括眶周蜂窩織炎、眶蜂窩織炎、眶膿腫，嚴重恐失明
  • 顱內併發症：包括海綿竇血栓、腦膜炎、腦膿瘍
腦膜炎

慢性鼻竇炎最嚴重的併發症是眼眶和顱內併發症，包括腦膜炎。

醫師破解 鼻竇炎2大迷思

Q：鼻竇炎會復發，動手術也沒有用？

A：雖然20%患者為第二型鼻竇炎患者，術後有復發風險，但目前80%患者進行手術顯示效果佳。

Q：開刀很痛、很腫，而且容易流血、要休息很久？

A：這是早年觀念，現今手術器械與技術進步且選項多，包括內視鏡手術、新型微創手術，還有導航系統輔助，八、九成患者開刀完的感想是「你有幫我開刀嗎？」而且從術前檢查到術後恢復，總共住院23天即可。

 

鼻竇炎成因不同　療法也不一樣

感染所致的急性鼻竇炎：

  • 及時診斷、正確治療
  • 適當使用抗生素
  • 避免發展成慢性鼻竇炎

一旦發展成慢性鼻竇炎：

  • 病原已經築好保護牆，傳統治療依嚴重程度分為：輕症使用固醇噴劑、重症使用口服固醇或內視鏡鼻竇手術。
  • 手術治療主要目的為移除阻塞鼻竇異生組織或鼻息肉，擴大鼻竇開口，提供鼻腔及鼻竇足夠的通氣與引流。
  • 有些慢性鼻竇炎病友手術後仍反覆發作，屬於「難治型鼻竇炎—慢性鼻竇炎合併鼻息肉」，除了再次手術，目前也有自費生物製劑可幫助穩定控制體發炎反應，減少復發風險，消除鼻息肉、恢復嗅覺。

醫師最後呼籲，鼻病精準治療應先正確診斷！為了避免演變為慢性鼻竇炎甚至併發症，及時對症治療很重要！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受