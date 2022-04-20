剪指甲 唔識剪隨時甲溝炎

指甲每日都會慢慢生長，因此需要定期剪指甲，但原來指甲唔係人人識得剪，剪得唔好隨時會令周圍的肉包住指甲，隨指甲生長引發痛楚，甚至令甲溝發炎，手尾好長。

腫痛含膿

如果指甲剪得太短，有可能會令指甲被手指或腳趾尖的皮肉包住，指甲本身有可能因為難以向前生，而造成指甲肥厚、向內捲曲等問題，同時會頂住手指或腳趾肉，即嵌甲，除了產生痛楚之外，也可能形成甲溝炎，出現腫痛含膿情況，如沒有及時治理，可演變為蜂窩組織發炎。