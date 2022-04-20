剪指甲 唔識剪隨時甲溝炎

指甲每日都會慢慢生長，因此需要定期剪指甲，但原來指甲唔係人人識得剪，剪得唔好隨時會令周圍的肉包住指甲，隨指甲生長引發痛楚，甚至令甲溝發炎，手尾好長。
腫痛含膿
如果指甲剪得太短，有可能會令指甲被手指或腳趾尖的皮肉包住，指甲本身有可能因為難以向前生，而造成指甲肥厚、向內捲曲等問題，同時會頂住手指或腳趾肉，即嵌甲，除了產生痛楚之外，也可能形成甲溝炎，出現腫痛含膿情況，如沒有及時治理，可演變為蜂窩組織發炎。
治療時間長
輕微嵌甲可用抗菌藥膏、止痛藥等處理，亦有可能要局部切除指甲作治療。如果情況十分嚴重，或要切除部分甲根組織，分分鐘花一年才可完全康復。
正確剪指甲要點
- 剪指甲頻率：手指甲生長較腳趾甲快，建議一至兩周剪一次手指甲，腳趾甲約二至四周剪一次。
- 濕剪指甲：如果指甲較脆，又或腳趾厚較厚，建議可於洗澡後在指甲較軟的情況下剪，會較容易。若沒有以上問題，乾剪也可。
- 腳甲長度：腳趾甲剪得太短容出現嵌甲，尤其腳趾公，建議保留甲邊1至2毫米，並且將前方前平，再修圓兩邊角便可。
- 指甲鉗衛生：為避免交叉感染，剪手指甲和腳指甲最好分開兩把指甲鉗，亦不要與其他人共用；用完之後亦應徹底清潔指甲鉗和手腳。