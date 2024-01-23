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健康
2024-01-23 17:30:00

割包皮手術僅需20分鐘 種類、好處及費用一文看清

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割包皮｜手術僅需20分鐘 一文看清手術種類及費用參考

割包皮｜手術僅需20分鐘 一文看清手術種類及費用參考

割包皮有何好處及後遺症？什麼情況下才需要進行割包皮手術？手術前後有咩需要注意，而手術價錢是多少？Bowtie 團隊為你一一拆解！

割包皮手術的醫學名稱是包皮環切術（英文︰Circumcision），可分為3大種類，主要分野在於工具及技術，包括Gomco、Mogen包皮環切術鉗及Plastibell環套術。

一些香港醫療機構則會將割包皮手術分為5類︰

  1. 傳統割包皮
  2. 激光無刀包皮術
  3. 微創包皮免縫術（包皮槍）
  4. 包皮環手術
  5. 射頻電波刀
反覆發炎、藏污納垢需考慮割包皮。 包皮｜能完全退下包皮 包皮｜能退下部分包皮，露出部分龜頭，無法至冠狀溝下 包皮｜包皮只能後退至馬眼，解尿受包皮影響 包皮｜包皮完全動彈不得導致退下的過程會過緊或疼痛，所謂的「包莖」

甚麼情況下需要割包皮？

割包皮的原因眾多，對於不少猶太和伊斯蘭家庭以及非洲某些土著部落來說，割禮（割包皮）是一種宗教文化儀式。而包皮環切術也可能基於家庭傳統個人衛生預防保健等原因。當包皮太緊，導致無法在龜頭上縮回，醫生或會因為醫療需要而建議進行手術。

割包皮手術的好處包括︰

  • 更容易地清潔陰莖
  • 減少尿道感染的機會
  • 減低性病傳染的風險
  • 預防包皮炎或龜頭炎等健康問題
  • 減低患上陰莖癌的機會
割包皮的原因眾多。

割包皮手術前需要準備什麼？

嬰兒的割包皮程序一般會在出生後，住院期間進行，BB可穿着尿片及手術衣直接放在手術台上。如果進行割包皮手術前需要全身麻醉，醫療人員會要求患者在手術前6小時禁止飲食並排清小便，亦需要跟從醫生指示服用或暫停服用某些藥物。

割包皮手術程序

割包皮環切術是一項十分簡單的手術，整個過程需時約20分鐘，一般可於即日出院。手術只有兩個步驟︰外科醫生會將多餘的包皮從陰莖分離，然後利用手術刀移除包皮。

醫護人員亦會在手術後立即在陰莖上塗抹藥膏並用紗布包裹。

完成割包皮手術後會有後遺症嗎？

雖然割包皮環切術是一個低風險醫療程序，但任何手術總會伴隨一些風險，當中包括︰

  • 傷口流血、感染
  • 對麻醉藥過敏
  • 勃起時感到痛楚
  • 包皮仍然過長或太短
  • 陰莖頂部受刺激
  • 尿道口炎

在一些十分罕見的個案，包皮在手術後會與陰莖粘連（Penile Adhesion），BB、男孩或男性患者需要進行另一個手術以解決這個問題。

割包皮手術注意事項

請注意，割包皮手術期間施用的麻醉藥或會帶來疲倦、渴睡、噁心等副作用。另外，出院後注意事項包括︰

  1. 如有需要可服用醫生處方之止痛藥
  2. 病人可咨詢醫生何時才可恢復性生活
  3. 如出現輕微滲血，可直接按壓出血處
  4. 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、觸痛、有濃性滲液或滲血、排尿困難、寒顫、發燒或其他異常情況等，請馬上聯絡主診醫生
  5. 於指定日期、時間及地點覆診
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如有需要可服用醫生處方之止痛藥。

如有需要可服用醫生處方之止痛藥。

割包皮手術後護理

接受手術後，陰莖在康復期間或會出現紅腫，龜頭甚至會流出紅色或黃色黏液，此乃正常現象。

父母對於完成包皮手術的嬰兒需要額外小心地護理，醫療人員會指示父母在每次換尿片時塗上凡士林、溫柔地清洗生殖器官等。

如有需要，務必跟隨醫生指示才可使用舒緩痛楚的藥物。

割包皮手術費用參考

醫院／診所

價錢

港怡醫院

$28,120起

中大醫院

$22,700起

香港專科

$10,500起

*註以上價錢收費於2023年3月2日在醫院或診所官方網站搜集，最終價錢以醫院或診所為準

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Bowtie保險理賠須知

Bowtie 自願醫保所有級別的計劃都能為「包皮環切術」提供保障。由於這個手術被分類為「小型手術」，外科手術費的賠償額介乎$5,000至$9,000

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常見問題

療程後需要多久復原？

病人在手術後需要8至10天才會完全復原。

小朋友可以進行割包皮手術嗎？

男性在不同年齡階段包括初生嬰兒，於醫生評估後均可接受割包皮手術。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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