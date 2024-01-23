割包皮手術僅需20分鐘 種類、好處及費用一文看清

割包皮｜手術僅需20分鐘 一文看清手術種類及費用參考

割包皮有何好處及後遺症？什麼情況下才需要進行割包皮手術？手術前後有咩需要注意，而手術價錢是多少？Bowtie 團隊為你一一拆解！ 割包皮手術的醫學名稱是包皮環切術（英文︰Circumcision），可分為3大種類，主要分野在於工具及技術，包括Gomco、Mogen包皮環切術鉗及Plastibell環套術。 一些香港醫療機構則會將割包皮手術分為5類︰ 傳統割包皮 激光無刀包皮術 微創包皮免縫術（包皮槍） 包皮環手術 射頻電波刀

甚麼情況下需要割包皮？ 割包皮的原因眾多，對於不少猶太和伊斯蘭家庭以及非洲某些土著部落來說，割禮（割包皮）是一種宗教文化儀式。而包皮環切術也可能基於家庭傳統、個人衛生或預防保健等原因。當包皮太緊，導致無法在龜頭上縮回，醫生或會因為醫療需要而建議進行手術。 割包皮手術的好處包括︰ 更容易地清潔陰莖

減少尿道感染的機會

減低性病傳染的風險

預防包皮炎或龜頭炎等健康問題

減低患上陰莖癌的機會

割包皮手術前需要準備什麼？ 嬰兒的割包皮程序一般會在出生後，住院期間進行，BB可穿着尿片及手術衣直接放在手術台上。如果進行割包皮手術前需要全身麻醉，醫療人員會要求患者在手術前6小時禁止飲食並排清小便，亦需要跟從醫生指示服用或暫停服用某些藥物。 割包皮手術程序 割包皮環切術是一項十分簡單的手術，整個過程需時約20分鐘，一般可於即日出院。手術只有兩個步驟︰外科醫生會將多餘的包皮從陰莖分離，然後利用手術刀移除包皮。 醫護人員亦會在手術後立即在陰莖上塗抹藥膏並用紗布包裹。

完成割包皮手術後會有後遺症嗎？ 雖然割包皮環切術是一個低風險醫療程序，但任何手術總會伴隨一些風險，當中包括︰ 傷口流血、感染

對麻醉藥過敏

勃起時感到痛楚

包皮仍然過長或太短

陰莖頂部受刺激

尿道口炎 在一些十分罕見的個案，包皮在手術後會與陰莖粘連（Penile Adhesion），BB、男孩或男性患者需要進行另一個手術以解決這個問題。 割包皮手術注意事項 請注意，割包皮手術期間施用的麻醉藥或會帶來疲倦、渴睡、噁心等副作用。另外，出院後注意事項包括︰ 如有需要可服用醫生處方之止痛藥 病人可咨詢醫生何時才可恢復性生活 如出現輕微滲血，可直接按壓出血處 如傷口部位的痛楚加劇及出現紅腫、觸痛、有濃性滲液或滲血、排尿困難、寒顫、發燒或其他異常情況等，請馬上聯絡主診醫生 於指定日期、時間及地點覆診

割包皮手術後護理 接受手術後，陰莖在康復期間或會出現紅腫，龜頭甚至會流出紅色或黃色黏液，此乃正常現象。 父母對於完成包皮手術的嬰兒需要額外小心地護理，醫療人員會指示父母在每次換尿片時塗上凡士林、溫柔地清洗生殖器官等。 如有需要，務必跟隨醫生指示才可使用舒緩痛楚的藥物。 割包皮手術費用參考 醫院／診所 價錢 港怡醫院 $28,120起 中大醫院 $22,700起 香港專科 $10,500起 *註以上價錢收費於2023年3月2日在醫院或診所官方網站搜集，最終價錢以醫院或診所為準