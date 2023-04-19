割包皮｜男嬰要割包皮嗎？包莖是甚麼？醫生傳授正確護理方法

超過一半的新生兒男性中，包皮無法縮回導致尿道口無法顯現，這就是所謂的「包莖」。包莖發生率會隨著年齡增長而降低。

新生男寶寶到底要不要割包皮？臺安醫院小兒腎臟科劉采苓醫師表示，幾乎所有新生男嬰都存在生理性包莖，會隨著年齡增長而降低，因此大部分不用特別處理。但若是反覆泌尿道感染或患有嚴重先天性尿路疾病的男嬰，進行包皮環切術對預防泌尿道感染是有利的。

包莖是甚麼？

超過一半的新生兒男性中，包皮無法縮回導致尿道口無法顯現，這就是所謂的「包莖」。包莖發生率會隨著年齡增長而降低。

生理性包莖

劉采苓說明，幾乎所有新生男嬰都存在生理性包莖，是由於包皮和龜頭之間先天性黏連的正常發展。儘管生理性包莖的自發消退率很高，但發生率是可變的，因此無法設定包皮正常回縮的年齡，隨著時間的推移，生理性包莖很可能會自發性消退。因此加強適當的包皮衛生，例如每天2次直接在包皮出口處使用4到8周的局部皮質類固醇，可加速包皮回縮的自然過程。

病理性包莖

至於反覆尿路感染，龜頭包皮炎，包皮口刺激或出血，排尿困難，勃起疼痛，慢性尿滯留(只有手動加壓才能解決排尿)等皆為病理性，可能需要醫療介入。治療方式首先使用類固醇乳膏，每天2次，直接塗抹在包莖環上和周圍，持續6周，並每天進行數次輕輕收縮包皮。

手術介入時機

劉采苓說明，包皮手術已在特定的宗教和種族中作為儀式程序進行，例如穆斯林和猶太人。研究指出，對於反覆泌尿道感染或患有嚴重先天性尿路疾病的男嬰，例如膀胱輸尿管逆流、後尿道瓣膜、嚴重的巨輸尿管、輸尿管囊腫，通過包皮環切術減少尿路感染具有潛在益處。除了上述這些狀況，大部分不用特別處理。未來可透過醫師，孩童和家長三方討論再來評估是否需進行割包皮手術。

包皮日常護理

父母對未割包皮男嬰的日常護理和衛生很重要。對於新生兒和嬰兒，包皮不需要特殊護理，洗澡時應定期清洗陰莖。可以使用非刺激性肥皂清洗且經常更換尿布，防止尿布疹和減少皮膚刺激。包皮應避免強行縮回，撕裂可能導致出血或包皮纖維化。

劉采苓建議，家長可以在換尿布和沐浴時將包皮溫和收縮使包皮在龜頭上逐漸和漸進地收縮。隨著包皮自然開始收縮，可以在包皮下面進行清潔和乾燥。沐浴後，應將縮回的包皮向下拉至覆蓋龜頭的正常位置，否則可能會導致包皮過長(當包皮縮回龜頭後，無法恢復到正常位置時)，從而導致龜頭的靜脈和淋巴充血。隨著男孩年齡的增長，應指導孩子收縮包皮，定期清潔和乾燥龜頭，並使包皮恢復正常位置。

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