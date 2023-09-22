創傷疤痕 影響儀容 除疤好物1+1 助妳淡疤添自信

妳曾因病、受傷而需做手術，術後就算傷口已癒合，但疤痕就像蜈蚣爬在身上一直揮之不去？加上炎炎夏日經常流汗「醃住」皮膚，總覺得痕癢難耐，經常不自覺便會抓癢，結果不但越抓越癢，而且很易令皮膚破損留下疤痕，加上難得夏天陽光普照，最適宜上山下海，與陽光玩遊戲，當穿上背心短裙，便難以遮住疤痕，亦害怕引來別人注視。

試過很多方法都無法祛除身上的疤痕，一於使用除疤貼及醫用除疤凝膠，助妳撫平疤痕，使疤痕逐漸減退，讓妳重拾自信，盡情與陽光玩遊戲。於芬蘭生產的Mepiform®美皮護除疤貼經臨床醫學實證，有助撫平、減淡及軟化疤痕。適用於已癒合的傷口和舊疤痕，特別採用軟性矽膠Safetac®專利科技，能溫和地緊貼肌膚但不會對傷口或周圍皮膚造成創傷，減少撕下除疤貼時的痛楚和損傷，於撕起後亦不會失去黏性。 纖薄透氣 可重覆使用 Mepiform®美皮護除疤貼僅厚0.3mm，纖薄透氣，可按需要裁剪成不同形狀及大小，緊貼身體不同部位，保持皮膚乾爽舒適，而且除疤貼的顏色接近膚色，貼於疤痕上並不顯眼，更有防水及防UV功能，有效阻擋紫外線，避免色素沉積，方便又耐用。每片Mepiform®美皮護除疤貼可使用一週或以上，如有需要可用清水沖洗，待自然風乾後便可重覆使用。建議持續使用2至6個月以預防疤痕產生，而舊疤痕治療期一般需要3個月至1年，治療時間長短取決於疤痕狀況，且因人而異。

Mepiform®美皮護醫用除疤凝膠，採用矽酮配方，由矽酮結合封閉敷料製成，可助你撫平及軟化疤痕，特別適用於面部、背部、手肘、腳肘或膝蓋等不方便使用除疤貼的部位，無論是剛癒合的傷口或舊疤痕，都適合使用。