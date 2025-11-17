功能性鼻整形 讓呼吸暢通

交通意外、運動創傷，甚至打架，都有可能令鼻子受傷，嚴重的話鼻樑可以歪掉。鼻樑歪了，有些人或者覺得不過是外觀問題，可以不處理，但鼻部結構問題如鼻中隔彎曲、下鼻甲骨肥大、鼻閥狹窄或塌陷等，可影響呼吸或加劇鼻塞情況，繼而睡眠質素下降，日間精神較差，又或運動表現下降。如果單靠藥物效果有限，此時可以考慮功能性鼻整形，讓呼吸回復正常。 耳鼻喉科專科醫生李瑞光表示，鼻子中間有鼻中膈軟骨，分開左右兩邊氣流；而兩邊有下鼻甲骨，就像鼻子的外牆，「照鏡看鼻孔的話，會看到圓圓的下鼻甲末端，如果下鼻甲受刺激，黏膜脹大，就會引致鼻塞。」此外，當鼻樑歪了，就會令一邊鼻內的空間變小，長時間影響呼吸。

影響生活可考慮 李瑞光指，先天性鼻樑結構有異的港人不多，但由意外引致的卻不少，「以往在公立醫院，雖沒有正式統計，每個月大約有10宗個案。鼻子塌陷的個案在急症室一般會在2星期內『托』好，令病人可呼吸，但部分病人的鼻仍是歪的。」惟不少亞洲人的想法是「外觀不重要」「年紀不小了，塞少少沒所謂」。 李瑞光強調，功能性鼻整形雖並非必須的手術，「但如果影響到日常生活，如睡得差、渾身不自在、運動做不了、追不到巴士；又或講求體力的運動員、消防員等；還有睡眠窒息症患者因呼吸不暢而影響使用呼吸機的效果，都會建議他們做手術，當然決定權在病人手上。」

按病因決定手術方法 功能性鼻整型手術的選擇取決於病因，可考慮的手術方法主要有三，並非所有病人都需要一次過做這3種手術。首先是鼻中隔矯形術，適用於鼻中隔彎曲；李瑞光形容就像矯正露營帳篷下的支柱，恢復到正中央位置，讓左右兩邊氣道平均；其次是下鼻甲減容術，如下鼻甲過度肥大，會在保留其功能的前提下縮小體積，以擴闊呼吸道；最後是鼻閥重建術，用於鼻閥狹窄或塌陷；有需要時會從鼻中隔取用自體軟骨，作為支撐移植物，加固鼻閥結構，以免呼吸時出現塌陷。李瑞光提醒，「當自體軟骨放到其他位置，隨時間會出現身體吸收的情形，而吸收多少因人而異，所以手術前會與病人多次商討，了解術後呼吸功能和外貌的變化，並作出適當的期望管理。」 保持良好衛生避免發炎 手術後患者一般會留院觀察一晚，而最重要是保持傷口清潔。「因為手術或須切開人中柱，如發炎的話很難修補。」李瑞光續指，「首一星期是關鍵，正確護理傷口，配合口服抗生素，就可大減發炎風險。」術後一星期鼻子大概定形，可以逐步回復正常生活，等待鼻子慢慢消腫。「不過頭半年仍不可給鼻子太大壓力，故要避免戴眼鏡、呼吸機，以及跑步、游泳、健身等劇烈運動。」