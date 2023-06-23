加深認識 免思覺失調污名化

香港精神健康動力基金榮譽外務秘書、精神科專科醫生李靖國表示，思覺失調指思想的內容和條理，以及五官的感受出現問題，患者不能正確地了解身邊現實事物，出現妄想和幻覺，也不能掌控自己的思想和感受，以及不可清晰地表達自己，繼而引起異常的情緒、語言和行為，「同時亦會有情感遲鈍、缺乏積極性、思想異常貧乏等較難從外表分辨的『陰性病徵』。」

治療三方面結合

研究指出，思覺失調與遺傳因素、環境壓力及其他因素如腦部外傷、病變、濫藥等有關。治療則結合藥物、心理社交治療及家庭介入措施。李靖國續指，「藥物大致分新藥和舊藥兩大類，兩者均有口服和針劑類型，可改善妄想、幻覺和言語紊亂，並促進睡眠，而新藥同時可改善陰性病徵。」至於心理社交治療則按需要而選用，如學習正面思考和壓力處理、如何預防復發、增強社交技巧等。

復發或因不按指示用藥

出現復發情況除了因為突然的壓力外，不按指示服藥是原因之一，香港精神健康動力基金會主席、精神科專科醫生傅子健指出，「患者可能感到每日服藥像提醒自己是病人，成為一種壓力；患者的病識感較低，也會較易忘記用藥；又可能聚會時喝了酒，不知道能否服藥而自行停服。另有部分因為不懂處理副作用，如錐體外徑症候群(EPS)令口、舌及四肢肌肉不受控抽搐，而令患者放棄用藥。」研究指出，停藥的話會有77%症狀在一年內復發，逾九成症狀在兩年內復發。

長效針劑療效較理想

港大醫學院早前的研究，分析了本港23,719名思覺失調患者的復發風險，發現有77%人因思覺失調而住院，6.1%人有自殺傾向。進一步研究發現，使用長效針劑比口服藥可減低37%住院風險及44%企圖自殺風險，因思覺失調入院風險亦少47%。如果可在首次發病後兩年內使用長效針劑，能更大程度減低住院風險。港大醫學院藥理及藥劑學系教授陳慧賢表示，「患者使用口服藥並調校好劑量，而病情亦趨穩定時便可轉用長效針劑，只需每2至12周注射一次，惟部分患者以為使用針劑等於病情較嚴重而不想轉用，其實它們是同一種藥物。」