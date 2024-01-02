加班、應酬體力透支！人蔘真的可以補元氣嗎？中醫師分享3食補方法

香港人生活忙碌，甚至還需加班趕工，休息不足、壓力遽增雙重影響下，常常會讓人感到相當疲憊、難以集中精神，進而影響工作進度造成惡性循環。有甚麼方法可以補充元氣、增強體力？中華民國中醫師公會全國聯合會理事醫學博士黃俊傑醫師建議，可以用「人蔘」來補氣補力、增強體力、提升專注力與改善記憶力。

疲勞轟炸影響記憶力、專注力 人蔘真有補氣效果？ 工作量大、活動多，讓人疲勞轟炸，黃俊傑醫師指出，若是在短時間內突然激增壓力與體力勞動，容易出現記憶力下降、專注力不足，甚至會陷入休息無法補足的疲勞狀態，也可能會受外邪影響造成不適，進而影響工作效率，反而得不償失。 常聽到「人蔘可以補氣」，不過這是真的嗎？黃俊傑醫師表示，人蔘的營養會因為種類、生長環境、加工方式不同而有所差異，若有人蔘皂苷的成分，不僅能幫助補氣補力、調節免疫力，更能幫助增強體力、增加保護力、維持思緒清晰並有效提升記憶力與專注力。