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健康
2023-09-13 15:30:18

動物咬傷｜俾貓狗咬傷如何處理？第一時間應該做咩？

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動物咬傷｜俾貓狗咬傷如何處理？第一時間應該做咩？

動物咬傷｜俾貓狗咬傷如何處理？第一時間應該做咩？

對於養寵物的人士，被動物咬傷並不是甚麼新奇事，其實被貓或狗咬傷都可能會導致狂犬病或破傷風，因此傷口的處理非常重要！

被動物咬傷後，處理有兩個重點，分別是如何護理傷口及如何預防破傷風及狂犬病。

 

動物咬傷｜俾貓狗咬傷如何處理？第一時間應該做咩？

被動物咬傷的傷口容易出現發炎及感染。

護理傷口

被動物咬傷的傷口容易出現發炎及感染，受傷後應即時用清水及溫和的肥皂清潔傷口。由於貓的牙齒較尖，被貓咬傷的傷口會較細及深，有機會傷及深層組織，例如關節及骨骼等，受感染的風險會較高，出現症狀的時間亦會較早；狗隻的牙齒較鈍，但下顎比較有力，有機會導致嚴重受傷如骨折等。

一般被咬後約1224小時後就會出

動物咬傷｜俾貓狗咬傷如何處理？第一時間應該做咩？

貓的牙齒較尖，被貓咬傷的傷口會較細及深。

預防破傷風

破傷風由破傷風梭狀芽胞桿菌所引潛伏期由321天不，是一種嚴重及可致死的疾病，症狀包括上、下顎和頸部會因肌肉攣縮而感到疼痛、肌肉痙攣，嚴重時會不能吞嚥或張嘴，一旦影響幫助呼吸的肌肉組織，可令患者迅速死亡。被動物咬傷後應盡快諮詢醫護人員，視乎傷口的類型和傷者的免疫接種記錄，接種破傷風疫苗或破傷風免疫球蛋白。

動物咬傷｜俾貓狗咬傷如何處理？第一時間應該做咩？

被動物咬傷後應盡快諮詢醫護人員，了解自己是否需要接種疫苗。

預防狂犬病

狂犬病病毒引起，貓或狗都可能帶有病毒，被受感染動物咬傷或抓傷，或傷口被舐後，動物唾液內的病毒會經傷口侵入人體，沿神經傳播到脊髓和腦部，引起發炎。狂犬病的潛伏期通常是23個月，亦可超過1年。

被咬後，應先查明咬人狗隻是否已接種預防狂犬病疫苗，亦要及時接種有效的狂犬病疫苗，及按需要使用狂犬病免疫球蛋白於傷口及其周圍。狗主亦應定期為狗隻接種狂犬病疫苗。

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