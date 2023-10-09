動物輔助治療 打開SEN學童心扉

狗隻除了成為導盲犬、緝毒犬外，亦可化身為治療師，為有特殊學習需要(SEN)幼兒提供支援及鼓勵，幫助他們改善社交、情緒管理等問題。Rise Wise Limited治療總監容安生(Anthea)希望，小朋友在治療犬的陪伴下，能在一個安全及無批判的環境自在地表達自己。

動物輔助介入(Animal Assisted Intervention, AAI)社交技能治療，旨在為特殊教育需要兒童提高語言及社交溝通技巧。治療中動物會作為輔助工具，幫助小朋友改善社交技能、情緒健康、認知及行為方面的問題。治療於2018年引入本港，並與導盲犬訓練員、其他狗隻訓練員及心理學家合作，針對特殊需要的幼兒，推出動物輔助治療社交小組，及一對一的治療服務。

制訂個人化治療

治療會因應每一個用家的需要作出調整，治療犬亦需要進行一系列的專業訓練，及要取得認證。「每個用家的需要均不同，我們會逐一評估使用者的需要，包括情緒管理、認知、行為及社交方面等，再制訂療程的長短及治療方向等」。治療過程中，會進行不同的互動遊戲，小朋友未必願意或有動力參與活動，又或沒有興趣與其他小朋友互動，治療犬就可以發揮作用，提升小朋友的參與度、投入程度及專注度。「當有治療犬在場時，他們就一定會參加，亦非常專注地完成遊戲過程，更從中學習溝通技巧，改善自己的情緒管理」。

感統較敏感

成為治療犬前，狗仔需學習基本的服從性，例如聽從不同的指令，以協調小朋友完成各種障礙賽及遊戲。有特殊需要的小朋友在感統方面(感覺統合，即從視覺、聽覺、觸覺等接收訊息，經神經系統分析再作反應)會較為敏感，容易感官超載(sensory overload)，難以控制行為，例如會揈手、講話比較大聲，治療犬要保持冷靜，並適切地提供安慰，讓小朋友情緒回復穩定。

治療過程中，Anthea稱，他們較注重動物和人的互動。由於動物較溫馴，而且不會批判，在與人互動時，可創造一個安全及無批判的環境，小朋友可以更自在地表達自己。現時除服務特殊需要幼兒外，中小學生、成人及長者亦是他們的服務對象。

對於怕狗的小朋友，治療師會先了解他們害怕的原因，「大部分是他們未曾正確地接觸狗仔，我們會教他們與狗仔相處的方法。一般慢慢地引導後，小朋友都成功參與活動。」但如果小朋友真的非常害怕，亦可先在舒適的距離觀察，覺得可以再參與活動。