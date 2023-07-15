動脈瘤破裂致頭劇痛、嘔吐 複合式手術室開顱同時血管造影救命

動脈瘤破裂導致的出血典型症狀是突發的爆炸性頭痛，常常會合併頸部僵直、噁心或嘔吐，嚴重的話則會意識改變，甚至當場死亡。

70歲的Z女士，因劇烈頭痛且有嘔吐的情形，經電腦斷層及血管檢查，發現其左側後交通動脈瘤破裂，合併瀰漫性蜘蛛網膜下腔出血，並藉腦部血管造影檢查顯示，後大腦動脈是直接從內頸動脈分支至後交通動脈而來，和大多數人從基底動脈分支而來不同，手術過程若傷到後交通動脈，可能將造成嚴重腦幹缺血的後遺症，因而增加了手術的困難度及風險。

醫師經與家屬充分說明後，安排病人至複合式手術室，同時進行開顱及血管造影手術。術後，Z女士術後恢復良好，也沒有出現新的神經症狀，並於一周後順利出院。

腦動脈瘤需治療 以免變不定時炸彈

新竹臺大分院神經外科徐秋豪醫師解釋，「腦動脈瘤」不是腫瘤，而是某處較為脆弱的腦血管壁，在長時間血液衝擊之下逐漸膨大，而形成瘤狀物，通常發生的位置是在血管分支處；顱內動脈瘤多發生於40至70歲，而50歲以上的女性發生率較男性略高。這樣的「瘤」平常沒有症狀，但像一顆不定時炸彈，隨時可能愈脹愈大或是血液衝擊力量太強而破裂，導致大量的蜘蛛網膜下腔出血。