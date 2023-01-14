動脈瘤｜發現兩個腦動脈瘤？血流導向裝置解危機！

53歲的呂先生平常身體狀況良好，突然發現右嘴角至臉頰發麻，擔心是中風先兆，至衛生福利部臺北醫院神經內科就醫，經鄭盟儒醫師進行三叉及顏面神經檢查發現異常，懷疑顱內有異常病兆壓迫臉部神經，進行電腦斷層檢查發現疑似有顱內動脈瘤，轉介至神經放射科胡成全醫師做頭部血管攝影，意外發現兩顆3毫米大小的動脈瘤且之間間隔約1厘米，在左側內頸動脈遠端，為避免動脈瘤破裂出血可能帶來致命危機，病人決定接受血流導向裝置置放手術，手術進展十分順利，術後兩日已恢復正常生活。

若發現動脈瘤 手術處理治療

胡成全醫師表示，動脈瘤在未破裂時完全無症狀，除非特別針對腦血管做電腦斷層血管攝影檢查，否則不易提早發現，一旦破裂，將可能發生劇烈頭痛、昏迷甚至死亡，由於呂先生的兩顆動脈瘤長在顱內內頸動脈垂體遠端，血流衝擊兩顆腦動脈瘤，此處動脈瘤若破裂較困難以外科手術夾除，幸好早期發現，並立即透過血流導向裝置置放手術，精準放置後，血流流向已恢復正常，原先腦動脈瘤的不正常血流顯著減少，已解除致命危機。

血流導向裝置置放手術又稱動脈瘤栓塞手術，屬於較新式的腦部微創手術，胡成全醫師指是利用質地軟、緻密的軟金屬線編織的密網支架，放入血管腔內導流血液，避免血液流入動脈瘤囊內造成出血，在放置支架時，也必須小心避開如前脈絡叢動等，否則可能造成肢體偏癱、肢體感覺受損、視力受損等狀況。術後隨著時間進展，可促進血管內膜化，達到保護血管壁，甚至有讓腦動脈瘤萎縮及降低動脈瘤復發機率的效果，同時減少腦動脈瘤壓迫到其他神經的可能。