動脈瘤｜顱內動脈瘤破裂腦出血 僅1/3可出院！如何預防、早期發現？

雖然動脈瘤有「瘤」字，但它並不是癌症腫瘤，因此不需要化療或放射治療，不過一旦動脈瘤破裂造成腦出血，可能會產生嚴重的神經學症狀，甚至會對生命造成威脅。

動脈瘤發病前沒有任何症狀，一旦破裂、出血，可能會有死亡風險。尤其如果是顱內動脈瘤破裂，可能會有造成腦出血，國泰綜合醫院神經外科主治醫生方耀榮表示，約1/3人會當場死亡、1/3很可能會有中風等神經學損傷之後遺症。

顱內動脈瘤破裂出血，大約只有1/3的病患有機會健康出院。在這樣的情況下，民眾若有顱內動脈瘤該怎麼辦？又該如何早期發現早期治療？是否可以提前預防動脈瘤產生呢？方耀榮醫生一一為民眾解答。

顱內動脈瘤破裂 典型症狀「突發爆裂性頭痛」

顱內動脈瘤是一種血管疾患，因為血管壁病變加上血壓偏高，當血流經過，衝擊血管壁時，便會使已經脆弱的血管壁膨出，長期下來便會形成一顆類腫瘤的病灶。

方耀榮醫生提醒，雖然動脈瘤有「瘤」字，但它並不是癌症腫瘤，因此不需要化療或放射治療，不過一旦動脈瘤破裂造成腦出血，可能會產生嚴重的神經學症狀，甚至會對生命造成威脅。

突如其來的爆裂性頭痛是顱內動脈瘤破裂最典型的症狀，方耀榮醫生表示，當動脈瘤很不幸地破裂腦出血，病患很可能會感受到突發爆裂性頭痛然後失去意識，甚至有死亡的風險。