動脈硬化｜年紀大 血管硬 綠色地中海飲食助減動脈硬化風險

我們全身都依靠心臟輸出血液而獲得養分，但送出血液的動脈亦因此每日承受數以萬次由心臟泵產生的衝擊，導致動脈隨年紀漸長出現老化及退化，並引起三種常見病變，包括動脈粥狀硬化、壓力性病變及動脈管壁鈣化。有研究指飲食涵蓋更多植物性食物的綠色地中海飲食模式，最能減輕動脈硬化的程度。

動脈結構

動脈結構共有3層，與血液接觸的內膜由內皮細胞組成，中間的一層叫中層則由肌肉和一些結締組織纖維構成，最外層的外膜亦是結締組織。血管壁在最初是柔靭具彈性的組織，內膜亦是十分平滑，且能因應血管的壓力狀態分泌化學物質去打開或收縮血管。只是血管與人體一樣會老化及退化，甚至因為三高等慢性病而出現病變。