動脈硬化｜年紀大 血管硬 綠色地中海飲食助減動脈硬化風險

我們全身都依靠心臟輸出血液而獲得養分，但送出血液的動脈亦因此每日承受數以萬次由心臟泵產生的衝擊，導致動脈隨年紀漸長出現老化及退化，並引起三種常見病變，包括動脈粥狀硬化、壓力性病變及動脈管壁鈣化。有研究指飲食涵蓋更多植物性食物的綠色地中海飲食模式，最能減輕動脈硬化的程度。
動脈結構
動脈結構共有3層，與血液接觸的內膜由內皮細胞組成，中間的一層叫中層則由肌肉和一些結締組織纖維構成，最外層的外膜亦是結締組織。血管壁在最初是柔靭具彈性的組織，內膜亦是十分平滑，且能因應血管的壓力狀態分泌化學物質去打開或收縮血管。只是血管與人體一樣會老化及退化，甚至因為三高等慢性病而出現病變。
動脈粥狀硬化
動脈粥狀硬化可說是最常見的血管病變之一。病變通常先在內壁發生，身體為修復受損的血管細胞而產生發炎反應，導致血管壁結構和功能出現變化，加上脂肪及膽固醇等囤積，於是形成粥狀硬化的斑塊，當斑塊不斷增大，就有機會妨礙血流。若斑塊破裂則更可能形成血栓及阻塞血管，造成心肌梗塞及缺血性中風等嚴重病症。
失去彈性
動脈亦可能因為長期承受物理的壓力而引起病變，例如血壓過高，病變的置主要在中層，可致血管逐漸失去彈性。另一種也常見的動脈病變是血管壁鈣化，問題可發生在內膜及中層肌肉，都會影響血管的彈性和功能。
綠色地中海飲食減硬化
動脈病變未引起併發症前，可能毫無徵狀，但就可以透過飲食減低血管病變的風險。因為有研究比較過三種飲食模式，包括綠色地中海飲食、傳統地中海飲食和一般的健康飲食，當中實行綠色地中海飲食的人，反映血管硬化情兄的脈博波速明顯降低15%，一般飲食的改善效果則只有約5%。
地中海飲食是以蔬菜水果、鱼類、全穀類、豆類、堅果和優質用油為主的飲食，而綠色地中海飲則增加植物性食物，並更嚴格限制食用紅肉及加工肉類。