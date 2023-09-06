動起來｜研究：兒童久坐 令心臟變重會傷「心」

成年人經常坐著不動會增加罹患心血管疾病的風險，若兒童時期已習慣只坐不動，日後患心臟病及中風的機率也較高。有研究顯示，兒童久坐會令心臟變重，即使日後能保持正常體重和血壓，但過重仍會加重心臟負擔，引起各種心血管毛病。

該項在歐洲心臟病學會2023年年會上公布的研究，首次針對年輕人久坐與心臟損傷的關係進行分析。研究人員自1990年起開始追蹤766名剛出生的兒童，其中55%是女孩，45%是男孩。當這些孩子踏入11歲時，研究人員讓他們連續7日佩戴能追蹤活動量的智能手表，並在孩子15歲及24歲時再重複進行，同時透過心臟超音波測量左心室的重量。

心血管病風險大增

調查發現，這批兒童在11歲時，平均每日坐著的時間為362分鐘，到15歲增加到每日474分鐘，在24歲更增加到每日531分鐘，反映他們由童年到青年期間，坐著不動的時間平均每日增加169分鐘，即每日坐多了近兩個半小時。

進一步分析更顯示，從11歲至24歲期間，每日多坐一分鐘，左心室與身體比量便會增加0.004g/m2.7，若以169分鐘計算，左心室就顯著增加0.7g/m2.7，相等於左心室按身高增加3克。過去有成人研究發現，7年內左心室質量只要增加1g/m2.7，罹患心臟病、中及死亡風險便會倍增。