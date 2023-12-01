勤洗手 預防手足口病

開始進入冬季，雖然冬季流感高峰期還未到，但現在要留意手足口病的小型高峰期，幼童更是首當其衝。兒科專科醫生陳延珮提醒，大部分患者情況輕微，一般於7至10日內會自然痊愈，但亦有可能引起嚴重併發症，不得不慎。

在香港，手足口病的高峰期一般為5月至7月，亦有可能於10至12月出現較小型的高峰期。陳延珮指，這是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒，例如柯薩奇病毒或腸病毒71型引起。

兒童較易受感染

手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件傳播。陳延珮表示，「任何年齡的人都有可能患上手足口病，但小朋友經常會用手觸摸玩具或周圍環境，亦比較喜歡將手放進口內，所以較容易被傳染。」值得留意的是，患者在病發首星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放，時間長達數星期。

