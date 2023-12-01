勤洗手 預防手足口病

開始進入冬季，雖然冬季流感高峰期還未到，但現在要留意手足口病的小型高峰期，幼童更是首當其衝。兒科專科醫生陳延珮提醒，大部分患者情況輕微，一般於7至10日內會自然痊愈，但亦有可能引起嚴重併發症，不得不慎。
在香港，手足口病的高峰期一般為5月至7月，亦有可能於10至12月出現較小型的高峰期。陳延珮指，這是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒，例如柯薩奇病毒或腸病毒71型引起。
兒童較易受感染
手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件傳播。陳延珮表示，「任何年齡的人都有可能患上手足口病，但小朋友經常會用手觸摸玩具或周圍環境，亦比較喜歡將手放進口內，所以較容易被傳染。」值得留意的是，患者在病發首星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放，時間長達數星期。
出現水疱及潰瘍
患者剛病發通常會發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。及後1至2天，口腔可能出現疼痛的水疱，並會由初時的細小紅點慢慢形成潰瘍。潰瘍通常位於舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。另外，手掌及腳掌，甚至臀部或生殖器亦會出現不痕癢及有時會帶有小水疱的紅疹。病情輕微者一般7至10天內自行痊愈。
治療集中處理徵狀
由於現時沒有藥物對付引致手足口病的病毒，患者應多喝水和休息，同時亦可用藥紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚。陳延珮提醒，「小朋友如果因病拒絕進食，或出現缺水情況，宜注意補充水分。另外，口腔內的水疱或皮膚上的潰瘍也可以引致繼發性細菌感染；病毒本身亦有可能導致病毒性腦膜炎、腦炎等併發症。部分嚴重患者也可出現類小兒麻痺症癱瘓，甚至死亡。因此當病情惡化，例如持續高燒、精神萎靡、小朋友持續哭鬧、嘔吐、小便減少等，必須盡快求診。」
保持良好個人衛生
預防手足口病，陳延珮認為保持良好的個人及環境衛生最為重要，「因為現時未有疫苗可有效預防，所以要經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後、進食及處理食物前、接觸水疱後，及如廁後。」雖然對應新冠病毒時，酒精搓手液在未能洗手可作替代，不過酒精未能有效殺死腸病毒71型，所以還是要勤洗手。
其他衛生習慣：
‧用膳時要使用公筷和公匙，不要與人共享同一食物或飲料。
‧不要與他人共用毛巾或其他個人物品。
‧避免與患者有親密接觸，如接吻、擁抱。
‧當身體不適時，不應上班或上學及應向醫生求診。
‧出入人多的地方或乘坐交通工具可以考慮佩戴口罩。