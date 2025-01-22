勤練會陰肌肉 減尿滲

女士步入更年期，荷爾蒙的改變除易致情緒轉變外，生理上亦會出現不少變化，如潮紅、骨質疏鬆及尿失禁等。當中尿失禁不但令女士出現社交尷尬，更往往因而諱疾忌醫。惟症狀沒法自愈，拖延病情反會令情況加劇，最後或需接受手術才能改善。明德國際醫院註冊物理治療師倪子為指，若早於症狀輕微時，透過會陰肌肉訓練加強肌肉強度，有助改善尿道鬆弛問題，減輕症狀。

產後媽媽也高危

據國際定義，當尿液不由自主地從尿道流出，便屬於尿失禁。除更年期及年齡較大的女士，孕婦也是尿失禁高危一族。倪子為解釋，「由於懷孕和分娩後容易令會陰肌肉變弱和鬆弛，故漏尿或尿滲並不罕見。另外，過重、患有長期疾病(如糖尿病、中風)、長期臥床或殘障人士，或受咖啡、酒精及煙草影響等因素，亦可影響會陰肌肉，增加尿失禁風險。

大笑、跑步至尿滲

倪子為分享，曾有一名媽媽希望產後收身而做運動，但跑步期間發現小便不由自主地滲出，令她不敢再運動。及後更發現打噴嚏、大笑時亦會滲出小便。倪子為指，「此類尿失禁屬於壓力性失禁。由於女士會陰肌肉鬆弛，減弱尿道口控制能力，當做出增加腹腔壓力的動作，如大笑、咳嗽、提舉重物時，尿液便會漏出。」另一種常見的急切性尿失禁，則由於膀胱肌肉不正常的收縮或膀胱過分敏感，會突如其來感到尿急，需要馬上到洗手間，否則小便會流出。