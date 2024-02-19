勿刺激皮膚 減玫瑰痤瘡發作

無論濕疹、暗瘡，還是玫瑰痤瘡，都可能會令你面紅紅，但如果感到面部發熱，甚至顯現出徵絲血管，便有可能是玫瑰痤瘡。患者除了要及早求醫之外，也應避免高溫悶熱環境，例如浸溫泉，並切勿使用含有磨砂成分、果酸等具刺激性的洗面或護膚品。
皮膚科專科醫生劉顏銘表示，玫瑰痤瘡主要影響30歲或以上女性。面部中央位置如鼻、面頰、前額、下巴，會出現紅斑、微絲血管擴張、丘疹或膿皰，嚴重時甚至會出現「酒渣鼻」。「成因或與先天遺傳和後天環境因素有關，包括免疫系統失調、對皮膚蟎蟲產生發炎反應、紫外線傷害、皮膚保護屏障減弱、面部血管失調擴張等。」
辨別玫瑰痤瘡
玫瑰痤瘡、暗瘡、濕疹或者外觀上會有點相似，不過仍可自行分辨。玫瑰痤瘡除上述徵狀外，患者皮膚多屬敏感性質，易對化妝品或護膚品敏感；面部持續泛紅發熱，尤其在悶熱環境、進食辛辣食物之後，但不會出現白頭、黑頭粉刺。暗瘡多出現於油脂腺分泌旺盛的位置，或有較大較深的結節或囊腫，但較少發熱，影響青少年居多。至於面部濕疹，較常見於眼皮、口周、臉頰等，而多數於兒童或青少年階段已發病，有痕癢、紅腫、脫皮等情況。劉顏銘提醒，惟玫瑰痤瘡也經常與暗瘡及濕疹並存。
激光治療血管及丘疹
當玫瑰痤瘡情況惡化，面部泛紅、微絲血管擴張會愈來愈嚴重，丘疹、膿瘡數量增加，甚至導致酒渣鼻和「上眼」，鼻子又紅又大、皮膚增厚粗糙，眼睛乾澀、流眼水、眼瞼紅腫。雖然未有根治玫瑰痤瘡的方法，但可透過藥物、激光治療控制病情，劉顏銘解釋，「針對面部泛紅，可用外用溴莫尼定(Brimonidine)藥膏，又或血管激光治療助血管收縮，改善面紅；對付丘疹，則可透過外用甲硝唑(Metronidazole)、伊維菌素(Ivermectin)或杜鵑花酸(Azelaic acid)，以及口服抗生素；嚴重者要考慮使用口服維他命A酸(Isotretinoin)。至於酒渣鼻，外科手術或二氧化碳激光治療有助去除贅肉以改善外觀。」
濕毛巾冷敷鎮靜皮膚
患者平時需要避免誘發因素，例如避開悶熱環境和刺激性飲食、外出時做好防曬措施，平時也要減少敷面膜避免刺激，護膚品成分愈簡單愈好，宜選擇保濕為主、無香料、無酒精及無防腐劑的產品。劉顏銘提醒，「面部發紅時，可用濕毛巾冷敷，或吹風鎮靜皮膚及收縮血管；保持心境放鬆、充足睡眠。」