勿刺激皮膚 減玫瑰痤瘡發作

無論濕疹、暗瘡，還是玫瑰痤瘡，都可能會令你面紅紅，但如果感到面部發熱，甚至顯現出徵絲血管，便有可能是玫瑰痤瘡。患者除了要及早求醫之外，也應避免高溫悶熱環境，例如浸溫泉，並切勿使用含有磨砂成分、果酸等具刺激性的洗面或護膚品。

皮膚科專科醫生劉顏銘表示，玫瑰痤瘡主要影響30歲或以上女性。面部中央位置如鼻、面頰、前額、下巴，會出現紅斑、微絲血管擴張、丘疹或膿皰，嚴重時甚至會出現「酒渣鼻」。「成因或與先天遺傳和後天環境因素有關，包括免疫系統失調、對皮膚蟎蟲產生發炎反應、紫外線傷害、皮膚保護屏障減弱、面部血管失調擴張等。」