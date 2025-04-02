勿忽視新冠及流感威脅 及早接種JN.1新冠疫苗作保護

時至上月，政府化驗所仍然每天錄得新增嚴重新冠狀病毒檢測陽性，加上流感仍處於活躍水平，政府亦呼籲市民繼續提高警覺，加強個人衞生和保護措施。汪思敏醫生表示，復活節假期將至，親友相聚及出外旅遊或增加感染新冠、流感及本地爆發風險，建議高風險群組如長者、長期病患者、幼兒及兒童等，盡早接種JN.1新冠疫苗及流感疫苗，提升保護。 復活節假期或增新冠流感傳播 復活節長假將至，相信不少人正計劃與家人或親朋好友外遊。汪醫生指出，市民不應忽視新冠及流感的傳播和感染風險，以免因感染及患病影響行程計劃，或是將病毒傳播給家人、親友，市民應做足防護措施。

社會雖復常 過去2年仍有近3,000宗新冠死亡個案 新冠疫情退卻，2023年社會開始逐步復常，但根據政府資料，2023年1月至2024年12月期間，新冠奪去2,944人的生命，當中近八成於去世前6個月內未曾接種新冠疫苗。由此可見，新冠肺炎的威脅依然存在。 同時接種新冠疫苗及流感疫苗 汪醫生強調，同時感染新冠及流感的患者有較大機會出現嚴重併發症及死亡，而接種新冠及流感疫苗可減少住院風險及留醫時間。雖然大部分港人曾感染新冠或接種新冠疫苗，但鑒於疫苗所產生的保護力隨時間下降，世界衞生組織建議高風險群組，包括長者及長期病患者於感染新冠或接種上一劑新冠疫苗6個月後接種疫苗加強劑，藉此產生混合免疫，即從疫苗接種及過去新冠感染中獲得雙重免疫力，提升對未來感染新冠後患重症的保護，同時較感染後所產生的自然抗體提供更長保護。

政府提供JN.1新冠疫苗接種 政府自上年底開始為12歲或以上合資格人士提供最新JN.1新冠疫苗接種，最近更引入JN.1疫苗幼兒及兒童配方，予6個月大至11歲幼兒及兒童接種。研究顯示，接種JN.1疫苗作加強劑一個月後，所產生的抗體濃度較上一代XBB疫苗高2.3 - 4.6倍，能有效抵禦現時大部分變種病毒，減低因感染新冠導致入院及患上長新冠的風險。屬優先組別市民，包括長者及長期病患者，應盡快免費接種初始劑次疫苗，或適時免費接種額外的加強劑。至於幼兒及兒童可到香港兒童醫院、指定衞生署母嬰健康院、指定學生健康服務中心，及指定私家診所新冠疫苗接種站接種新冠疫苗。

衞生部門持續監測新冠疫苗的安全性，最常見的副作用通常較輕微，例如注射部位疼痛。每個接種疫苗的人在接種疫苗後都會接受至少 15 分鐘的現場常規監測。嚴重副作用非常少見。 此外，優先組別以外的市民亦應考慮到私營診所，自費接種JN.1疫苗作加強劑，保護自己及家人。值得留意的是，接種疫苗後需約2星期建立足夠抗體，汪醫生建議市民應在外遊前盡早計劃接種。有關預約接種及詳情可瀏覽相關接苗接種計劃網頁。 資訊由汪思敏醫生提供，復星醫藥支持。

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