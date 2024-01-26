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健康
2024-01-26 13:30:05

化療後手腳麻感難行走？中醫助癌患者重新起步

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腳痛

CIPN的症狀常見為感覺神經異常，病人最常出現的不舒服包含四肢麻木、感覺鈍化、疼痛、針刺感、以及燒灼感，發生部位呈「手套-襪子」狀分布，主要出現在手腳的末端。

57歲李先生罹患前列腺癌，在注射化療三、四個月後出現手腳麻木症狀，且逐漸加重，產生左腳板垂足、自行步行困難導致需使用拐杖之情形。經中醫診斷李先生屬於整體氣虛與腎陽不足，經過兩個月的辨證處方治療，手腳麻感消退許多，原本踏地的增厚異常感明顯減退，腳的肌力逐漸恢復，並可慢速自己步行，踏地不穩及漂浮感也消失，整體狀況進步明顯。

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化療引起神經病變 常見「手腳麻木」副作用

奇美醫院中醫部醫師許晉嘉說明，化學治療雖然可以殺死惡性腫瘤細胞，但同時化療後的手腳麻木，也成為了病人常見的副作用之一，屬於「化療引起之周圍神經病變(chemotherapy-induced peripheral neuropathyCIPN)」。

CIPN的症狀常見為感覺神經異常，病人最常出現的不舒服包含四肢麻木、感覺鈍化、疼痛、針刺感、以及燒灼感，發生部位呈「手套—襪子」狀分布，主要出現在手腳的末端。少數病人會表現出運動神經相關之症狀(例如無力、動作失調、偏癱)、自律神經相關症狀、以及腦神經症狀等。情況較嚴重者可能有肌腱反射消失、肌肉萎縮甚至癱瘓。

CIPN在化學治療初期即可出現，在療程結束後這些症狀通常可逐漸緩解、消失。然而，部分病人症狀可能長期存在，嚴重者甚至持續數月至數年，嚴重影響生活品質。

中醫

現代中醫師認為化療藥物屬於耗氣傷血之品，雖然可以殺死癌細胞，但同時也使人體正氣受損導致氣血不足。

周邊神經藥毒成「瘀」 中醫個人化處方緩解

許晉嘉指出，現代中醫師認為化療藥物屬於耗氣傷血之品，雖然可以殺死癌細胞，但同時也使人體正氣受損導致氣血不足。氣血消耗後會使累積在周邊神經的藥毒更難排除，滯留體內而成「瘀」。這樣氣血不足與夾瘀的狀態逐漸使神經的充養失常，因而導致麻、痛、感覺異常等狀況產生。然而每個人「虛」與「瘀」的比例與偏向不盡相同，會根據使用的化療藥物種類、個人體質、情緒等而異，無法以同一套處方或單味藥物處理，須由「望、聞、問、切」切入問題且抽絲剝繭，找出最適合病人的證型與個人化處方。

針灸

CIPN目前已有不少文獻指出，中醫之治療(包含中藥、針灸等)能夠有效改善CIPN的各種症狀。

中西醫共同護理 改善生活品質

許晉嘉說明，CIPN目前已有不少文獻指出，中醫之治療(包含中藥、針灸等)能夠有效改善CIPN的各種症狀。中醫的治療講究體質判讀與個人化處方，有著「同病異治」的特色。從化療的急性不適，如血球降低、噁心嘔吐、便秘腹瀉、失眠等，到中後期的虛弱無力、落髮、以及本案例提及之手腳麻木或綜合調理等，皆是中醫介入之理想時機。許多病人在中西醫的共同照會下，症狀進步、生活品質改善、恢復日常生活。

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