化膿性汗腺炎讓私密部位潰爛發臭 顯微皮瓣移植減少疤痕、恢復快

曾涵琪醫生指出，化膿性汗腺炎好發在20至35歲的年輕族群，是一種慢性且會有反覆急性發作的皮膚疾病，該病的主要起因是毛囊阻塞，引起細菌感染和炎症反應。

30多歲的侯先生，數年來私密部位常常出現皮膚發紅、潰爛且伴隨有流膿等狀況，原以為是皮膚過敏，誰知道慢慢的發炎範圍逐漸擴大，且有異味與疤痕產生，嚴重影響工作生活與社交，也造成疼痛與心理極大的負擔。

化膿性汗腺炎 顯微皮瓣移植

到嘉義長庚皮膚科診療，診斷發現是化膿性汗腺炎，由皮膚科曾涵琪醫生跟整形外科蕭若君醫生聯手進行顯微皮瓣移植，減少疤痕也加速恢復，目前已經看不出有明顯異狀。曾涵琪醫生指出，化膿性汗腺炎好發在20至35歲的年輕族群，是一種慢性且會有反覆急性發作的皮膚疾病，該病的主要起因是毛囊阻塞，引起細菌感染和炎症反應。

在身體汗腺及頂漿腺發達、容易出汗的身體區域，包含腋下、腹股溝、乳房、臀部、背部及皮膚易摩擦部位，除了造成患部不適之外，病人常常苦惱於急性發炎及感染而需要反覆換藥，坐立難安寢食難眠帶來生活質素負面影響。