北美日食「眼睛受傷」網路搜尋量激增　直視太陽常有3傷害應做好眼睛防護

在沒有任何防護裝備的情況下，直視太陽有可能會造成眼睛受傷。

北美洲在當地時間4月8日迎來日全食奇景，從墨西哥開始，一路到美國14州及加拿大都可用肉眼觀看日全食，錯過將再等20年，也讓當地居民陷入日全食熱潮。不過在觀看日全食的同時，許多人也相當擔心自己的眼睛會因此受到傷害。

直視太陽常見3眼睛傷害 有「這些」症狀應就醫

《NBC新聞》報道指出，美國在4月8日下午經歷過日全食後，Google搜尋有關「眼睛受傷」的數量激增，從此可看出民眾相當擔憂會因為觀賞太久而導致眼睛受傷。

在沒有任何防護裝備的情況下，直視太陽確實有可能會造成眼睛受傷。佛羅里達一家兒童健康中心的眼科醫生丹尼爾·拉廷(Dr. Daniel Lattin)提到，民眾若直視太陽，眼睛可能會有點灼傷，或是造成所謂的「光性角膜炎」，導致眼睛發紅、溢淚等症狀，不過症狀會在一兩天內自行緩解，不會造成永久性損害。

比較值得注意的眼睛傷害可能是「日光性視網膜病變」，丹尼爾·拉廷表示，日光性視網膜病變無法治療，但有些患者的眼睛會隨著時間的推移而康復。

代頓兒童醫院眼科主任哈里哈倫(Dr. Luxme Hariharan)則指出，「日光性視網膜病變」的症狀通常會在24小時內出現，症狀與疼痛無關，如果出現盲點、波浪線、飛蚊症、視力模糊等症狀，可能是這次日食後的日光視網膜病變，需要立即就醫。