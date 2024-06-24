十大高危者宜打疫苗防百日咳

百日咳，顧名思義會引致陣發式猛烈咳嗽長達100日之多，可令人不能正常飲水進食而引致脫水及消瘦，惟最初只呈現一般傷風感冒症狀，因而已帶菌傳染卻不自知。香港港安醫院—荃灣呼吸系統科顧問醫生廖頌雅指，百日咳是香港法定須呈報的傳染病，其傳染性之高，一人患上可感染十多人，發病高峰期亦無分四季。今年歐洲、內地及菲律賓等正面臨百日咳再度肆虐，本地個案亦見雙位數，不能輕視。 廖頌雅表示，香港本年初至今錄得28宗百日咳新症。衛生防護中心對現時情況高度關注，並已發信呼籲全港醫生，當求診者持續至少2周出現原因不明的陣發性咳嗽(每次的咳嗽持續一分鐘或以上)、吸入性哮聲(大力吸氣時發出雞啼般雜聲)、或猛烈咳嗽後嘔吐的症狀，應考慮百日咳的可能性，按情況安排檢測。如有確診須通報。

長者嬰兒感染較危險 百日咳緣於「百日咳博德氏桿菌」感染上呼吸道而致。此細菌的傳染途徑包括空氣中的飛沫，以及遭飛沫污染的接觸面。抵抗力低的長者、長期病患人士、嬰幼兒，若患上百日咳會比一般成年人危險得多。年長患者甚至會咳到骨折，或缺氧暈倒、休克；心血管病或呼吸系統長期病患者，亦可因而觸發肺炎、結膜炎及中耳炎。 嬰幼兒患者由於氣管仍很細小，感染後未必會咳嗽，但會出現陣發性的暫停呼吸，容易缺氧甚至窒息。若出現口部乾涸及雙眼凹陷的脫水症狀，又拒絕飲奶，嘴唇變藍發紫，並且抽筋，更必須立即送院救治莫遲疑。 患者住處須消毒 診斷百日咳主要做PCR核酸檢測，治療則是處方抗生素療程。患者的居所及與人共用的處所均須消毒；同住的家人、室友、伴侶，以及辦公室內共處同事，也需要就診檢查，並按情況可接受預防性的抗生素治療。