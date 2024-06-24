十大高危者宜打疫苗防百日咳

百日咳，顧名思義會引致陣發式猛烈咳嗽長達100日之多，可令人不能正常飲水進食而引致脫水及消瘦，惟最初只呈現一般傷風感冒症狀，因而已帶菌傳染卻不自知。香港港安醫院—荃灣呼吸系統科顧問醫生廖頌雅指，百日咳是香港法定須呈報的傳染病，其傳染性之高，一人患上可感染十多人，發病高峰期亦無分四季。今年歐洲、內地及菲律賓等正面臨百日咳再度肆虐，本地個案亦見雙位數，不能輕視。
廖頌雅表示，香港本年初至今錄得28宗百日咳新症。衛生防護中心對現時情況高度關注，並已發信呼籲全港醫生，當求診者持續至少2周出現原因不明的陣發性咳嗽(每次的咳嗽持續一分鐘或以上)、吸入性哮聲(大力吸氣時發出雞啼般雜聲)、或猛烈咳嗽後嘔吐的症狀，應考慮百日咳的可能性，按情況安排檢測。如有確診須通報。
長者嬰兒感染較危險
百日咳緣於「百日咳博德氏桿菌」感染上呼吸道而致。此細菌的傳染途徑包括空氣中的飛沫，以及遭飛沫污染的接觸面。抵抗力低的長者、長期病患人士、嬰幼兒，若患上百日咳會比一般成年人危險得多。年長患者甚至會咳到骨折，或缺氧暈倒、休克；心血管病或呼吸系統長期病患者，亦可因而觸發肺炎、結膜炎及中耳炎。
嬰幼兒患者由於氣管仍很細小，感染後未必會咳嗽，但會出現陣發性的暫停呼吸，容易缺氧甚至窒息。若出現口部乾涸及雙眼凹陷的脫水症狀，又拒絕飲奶，嘴唇變藍發紫，並且抽筋，更必須立即送院救治莫遲疑。
患者住處須消毒
診斷百日咳主要做PCR核酸檢測，治療則是處方抗生素療程。患者的居所及與人共用的處所均須消毒；同住的家人、室友、伴侶，以及辦公室內共處同事，也需要就診檢查，並按情況可接受預防性的抗生素治療。
接種疫苗有效預防
廖頌雅提醒，接種百日咳疫苗是預防百日咳及減低相關咳嗽症狀的最有效方法。嬰兒、年幼兒童、孕婦是三大必須接種百日咳疫苗的高危者。香港兒童免疫接種計劃已為嬰兒至小學階段的兒童安排接種百日咳疫苗；孕婦則要在每次懷孕的26至34周之間，最好在35周之前或分娩前至少15天內，接種百日咳疫苗，以便將最多的被動抗體轉移給嬰兒，繼而有效預防嬰兒因百日咳住院和死亡。
最後呼籲孕婦及6個月以下未完成接種首輪百日咳疫苗的初生嬰兒，切勿前往任何爆發百日咳的地方。
7種人同樣高危
下列7類人士也建議接種百日咳疫苗：
‧ 為初生嬰兒照顧者的父母、外傭、陪月員、祖父母等
‧ 糖尿病、心臟病、腎病、哮喘、慢阻肺病等長期病患者及其照顧者
‧ 年老長者等的抵抗力較弱人士及其照顧者
‧ 醫護人員及護老院職員
‧ 50歲或以上人士
‧ 近10年沒接種任何百日咳疫苗，並須經常外遊及公幹的人士
‧ 從未接種過百日咳疫苗而缺乏相關抵抗力的來港工作及居住的外地人士