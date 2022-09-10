十字韌帶斷裂｜搶籃板致斷十字韌帶 微創重建重返賽場

熱愛籃球運動的施先生，37歲時在一次籃球比賽中，一個跨步轉向的動作不慎扭傷右膝，當下聽到啪的一聲，關節立即腫脹起來，隨後就直接被抬出場至診所處置，醫師以針抽吸膝關節血水後，雖症狀有所改善，但兩周後他又比賽中搶籃板腳落地時，再次扭傷右膝。施先生前往亞洲大學附設醫院進行磁力共振檢查，證實為前十字韌帶斷裂，轉診中國醫藥大學附設醫院骨科部謝尚霖醫師診治。

膝關節前十字韌帶 受傷斷裂需重建

謝尚霖醫師指出，在體育活動盛行的美國，每年有20萬人以上因膝關節前十字韌帶斷裂，而接受韌帶重建手術治療，其中又以足球、籃球、美式足球及排球等運動類型最為常見，常見於膝關節非接觸扭轉性傷害，患者會感覺到「啪」的一聲，膝關節因為瘀血瞬間腫脹，當下無法馬上行走，但休息一段時間，患肢又能負重走路。

謝尚霖醫師進一步分析，前十字韌帶斷裂較常發生在女性運動員(女性風險是男性的4倍)，這與男女身體解剖構造差異有關，女性運動員膝關節空隙較小、韌帶較細及組織彈性有所差異。此外，體重較重(BMI過高)及曾經有過前十字韌帶扭傷經驗的人，也更容易發生。由於前十字韌帶提供膝關節脛骨前移及旋轉穩定度，可能同時伴隨半月板及內側副韌帶的傷害。