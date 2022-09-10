十字韌帶斷裂｜搶籃板致斷十字韌帶 微創重建重返賽場

熱愛籃球運動的施先生，37歲時在一次籃球比賽中，一個跨步轉向的動作不慎扭傷右膝，當下聽到啪的一聲，關節立即腫脹起來，隨後就直接被抬出場至診所處置，醫師以針抽吸膝關節血水後，雖症狀有所改善，但兩周後他又比賽中搶籃板腳落地時，再次扭傷右膝。施先生前往亞洲大學附設醫院進行磁力共振檢查，證實為前十字韌帶斷裂，轉診中國醫藥大學附設醫院骨科部謝尚霖醫師診治。
膝關節前十字韌帶 受傷斷裂需重建
謝尚霖醫師指出，在體育活動盛行的美國，每年有20萬人以上因膝關節前十字韌帶斷裂，而接受韌帶重建手術治療，其中又以足球、籃球、美式足球及排球等運動類型最為常見，常見於膝關節非接觸扭轉性傷害，患者會感覺到「啪」的一聲，膝關節因為瘀血瞬間腫脹，當下無法馬上行走，但休息一段時間，患肢又能負重走路。
謝尚霖醫師進一步分析，前十字韌帶斷裂較常發生在女性運動員(女性風險是男性的4倍)，這與男女身體解剖構造差異有關，女性運動員膝關節空隙較小、韌帶較細及組織彈性有所差異。此外，體重較重(BMI過高)及曾經有過前十字韌帶扭傷經驗的人，也更容易發生。由於前十字韌帶提供膝關節脛骨前移及旋轉穩定度，可能同時伴隨半月板及內側副韌帶的傷害。
韌帶重建手術 恢復膝關節活力
若發生前十字韌帶斷裂，同時合併半月板破裂，並造成膝關節疼痛症狀時，可接受韌帶重建手術，一併處理半月板傷勢改善症狀。此外，國外文獻指出，前十字韌帶重建也可以減少半月板與關節軟骨受傷，減低退化性關節炎的發生比率。
關於前十字韌帶重建手術時機，建議不宜太早(3周內)或是太遲(超過1年)。一般建議在受傷後，當膝關節回復到完整的關節活動角度及八成股四頭肌肌力時，再接受前十字韌帶重建手術為佳。
微創手術加復健 重返賽場不是夢
經謝尚霖醫師評估後，施先生決定進行微創膝關節鏡手術，使用自體後腿肌腱重建前十字韌帶。術後即穿戴活動式膝關節輔具，便開始下床活動行走，術後接受密集的復健療程恢復良好。研究報告指出，曾發生膝關節傷害病史的人，未來可能發展成退化性關節炎，前十字韌帶斷裂後經過手術修復，仍需要努力復健，重建膝關節的活動力。
謝尚霖醫師分享，居家可以做的簡易運動，幫助前十字韌帶有效伸展。謝尚霖醫師說，膝關節進行復健的重要關鍵是掌握黃金三時期，分別加強不同部位的伸展拉筋與肌力訓練：住院期間到手術後一個月內(黃金時期A)平躺式復健操、手術後一到兩個月內(黃金時期B)半蹲式復健操、手術後四個月到六個月內(黃金時期C)移動式復健操。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】