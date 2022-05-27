升級版益生菌Bifina Si 一支集齊免疫抗敏

研究顯示，隨著年齡增長、不良飲食習慣、生活作息及壓力，腸道內的害菌會不斷增加，好菌數量會逐漸減少，而且無法自我補充。老年時若惡菌泛濫，可能會造成嚴重腸道疾病、加重胃的負擔、損害肝臟及身體各部分，可見及早養成定時補充益菌習慣的重要。

比菲德氏菌與乳鐵蛋白LF合作無間 發揮多重功效

有關注腸道健康和選購營養補充習慣的人，相信也有聽過「姜濤益生菌」，即森下仁丹Bifina Si。日本No.1益生菌品牌森下仁丹自去年推出新配方Bifina Si，一直是人氣益生菌產品之一。

產品所含有的比菲德氏菌是腸道中最具代表性的益生菌，不但可以製造出乳酸，還能製造出多種維他命B及醋酸。醋酸具很大的殺菌力，有效抑制害菌增生。Bifina Si更配合珍貴乳鐵蛋白LF，能夠有效抑制腸道病菌的生長，同時促進益生菌的增長。

二合一配方不只有效改善腸道健康和平衡微生態，還能特別針對過敏體質、排毒機能、痘痘敏感肌和下身肥胖等問題。而為了確保益生菌及乳鐵蛋白LF可以抵抗胃酸，森下仁丹用了超過20多年時間，研發「3層耐酸性晶球技術」，確保至少90%的益生菌及乳鐵蛋白LF能直達腸道，發揮功效，產生協同效應。

產品銷售點：萬寧及3ChemBio網店有售