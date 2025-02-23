半夜常扎醒 返工難集中 只因壓力太大！醫生教8招紓壓

當身體出現各種奇怪狀況都可能與壓力有關？有醫生指出，經常在半夜會突然醒來或上班時難以集中精神，其實都是因為壓力太大所致，她推介8種紓緩壓力的方法，有助改善這些問題。

返工難集中 只因壓力大 內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯在其facebook專頁上分享指，壓力不僅影響心情，還可能對健康造成不良影響。當面臨壓力時，可能會出現心跳加快，感到喘不過氣；睡眠品質下降，半夜經常醒來；注意力不集中，容易忘記東西。陳醫生解釋指，這些問題與壓力荷爾蒙，皮質醇(Cortisol)有著密切關係。 她指，當壓力出現時，大腦會啟動「戰鬥或逃跑模式」，具體影響包括： 皮質醇增加：交感神經活躍，心跳加快、血壓升高。

GABA(神經傳導物質)受影響：增加焦慮，影響入睡。

長期壓力：副交感神經減弱，導致慢性疲勞和免疫力下降。

醫生教8招紓壓 陳醫生表示，為了幫助身體恢復平衡，她建議8個方法幫助調節身心，避免壓力累積： 1. 規律運動：每天進行30分鐘的快走或伸展。

2. 控制咖啡因攝取：避免下午飲用咖啡，以免影響皮質醇代謝。

3. 建立睡前儀式：關閉電子產品，固定時間上床睡覺。

4. 呼吸訓練與環境調整：深呼吸、減少噪音、使用適當的燭光。

5. 芳香療法輔助：研究表明，嗅覺刺激可以影響大腦邊緣系統，幫助穩定情緒。可嘗試以下精油： 薰衣草：降低焦慮，助於入睡。

柑橘類：減少壓力，帶來愉悅感。

乳香：幫助深層放鬆，穩定呼吸。 6. 深呼吸 + 芳療舒壓法 使用4-7-8呼吸法(吸氣4秒，屏息7秒，吐氣8秒)來快速放鬆。

配合芳香療法，如薰衣草或甜橙精油，減少壓力荷爾蒙。 7. 拉筋運動 進行肩頸伸展、開髖和背部扭轉，促進血液循環，釋放肌肉壓力。長期僵硬的肌肉會影響姿勢，增加身體壓力。 8.音樂 + 燭光儀式感 睡前聽輕音樂並點上精油蠟燭，讓副交感神經活化，進入放鬆狀態。

適量享用低酒精飲品(如紅酒)，也能幫助心情放鬆。