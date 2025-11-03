半夜愈想睡愈清醒？或因食得麵包多出事 醫生推介6種食物改善失眠

食麵包也可能會間接引致失眠？有醫生指出，很多人經常面臨失眠的困擾，偏偏在晚上愈想入睡時就變得愈清醒。其實有可能因為身體缺乏1種關鍵的營養素所致，而經常吃麵包都可能導致體內的這種關鍵營養素流失。所以，他推介有6種食物含有這種營養素，有助改善失眠。
半夜愈想睡愈清醒？
基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，失眠問題有時並非心理因素所致，而是生理上的「礦物質失衡」，特別是缺乏一種關鍵的營養素：鎂。張醫生解釋指，鎂是體內第二多的礦物質，參與超過三百種生化反應。它有助於肌肉放鬆、穩定神經傳導、維持能量代謝及調節生理時鐘。當鎂不足時，除了影響睡眠，還可能損害白天的專注力、情緒，甚至心律。
根據2025年《Nature and Science of Sleep》的研究，鎂與睡眠之間的關係比我們想像中更加密切。缺乏鎂不僅導致睡眠困難，還會使神經過度興奮、肌肉無法放鬆，甚至擾亂生理時鐘。
張醫生表示，鎂在睡眠過程中，類似於大腦的降噪開關。我們的大腦在夜間並非完全「關機」，而是進入修復模式，而鎂則是啟動這一模式的重要鑰匙。它有助於抑制穀氨酸，這類興奮性物質會使人保持清醒和焦躁；同時增強GABA訊號，促進神經的安靜。鎂的存在使我們能夠順利從「白天的戰鬥模式」過渡到「晚上的修復模式」。研究發現，補充鎂能延長深層睡眠，使大腦有機會進行自我清理和記憶整理。
或因食得麵包多出事
張醫生表示，自己每天接觸的病人中，很多人都處於「慢性低鎂狀態」，卻不自知。高壓的生活方式、過量的咖啡攝取、睡眠不足，以及精緻飲食(如白麵包)可能導致體內鎂的流失。某些人群，例如長期使用利尿劑、高齡者或腸胃吸收不良者，攝取鎂的效率更低，容易在無明顯症狀時逐漸演變成失眠、焦慮、肌肉痠痛及心悸等問題。
6種食物改善失眠
他建議，可以在以下生活幾個方面作出改變：
- 飲食調整：多攝取深綠色蔬菜、堅果、南瓜子、香蕉、燕麥和黑朱古力等天然鎂來源。
- 注意飲品：如果您是「三杯咖啡才清醒」的人，或晚上習慣喝茶和酒，這些都會加速鎂的流失，因此需特別注意飲食的平衡。
- 睡前儀式：避免睡前使用手機或觀看刺激的影集，改為熱水泡腳、冥想或聆聽輕音樂，這些活動能促進副交感神經的活躍，使鎂能更好地發揮作用。
4大症狀要求醫
張醫生提醒，若生活壓力過大以至於食慾不振、經常腹瀉，或晚上出現抽筋及心悸等現象，可以在醫生的指導下考慮補充鎂營養品，如甘胺酸鎂(Magnesium glycinate)或檸檬酸鎂(Magnesium citrate)，這些產品吸收率較高且對腸胃刺激較小。
失眠因缺營養！
失眠代表身體告訴你身體缺乏修復資源。我們以為的「壓力大」或「睡前想太多」，很多時候只是缺少啟動放鬆的條件。研究指出，鎂不僅影響睡眠，還會影響褪黑激素和血清素的合成，這兩者是調整睡眠與情緒的關鍵信號。缺乏鎂，就像晚上沒人關燈，大腦自然無法入睡。而且，失眠本身也會降低鎂的吸收效率，形成惡性循環。因此，如果經常感到「愈想睡愈清醒」或「明明累卻無法入睡」，不妨先檢視自己是否缺乏鎂，而非單靠意志力或急於尋求安眠藥。張醫生提醒，良好的睡眠並非奢侈品，而是每個人應有的自我修復權利。而鎂，或許正是重新開啟這一權利的鑰匙。