半夜愈想睡愈清醒？或因食得麵包多出事 醫生推介6種食物改善失眠

食麵包也可能會間接引致失眠？有醫生指出，很多人經常面臨失眠的困擾，偏偏在晚上愈想入睡時就變得愈清醒。其實有可能因為身體缺乏1種關鍵的營養素所致，而經常吃麵包都可能導致體內的這種關鍵營養素流失。所以，他推介有6種食物含有這種營養素，有助改善失眠。

半夜愈想睡愈清醒？

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，失眠問題有時並非心理因素所致，而是生理上的「礦物質失衡」，特別是缺乏一種關鍵的營養素：鎂。張醫生解釋指，鎂是體內第二多的礦物質，參與超過三百種生化反應。它有助於肌肉放鬆、穩定神經傳導、維持能量代謝及調節生理時鐘。當鎂不足時，除了影響睡眠，還可能損害白天的專注力、情緒，甚至心律。

根據2025年《Nature and Science of Sleep》的研究，鎂與睡眠之間的關係比我們想像中更加密切。缺乏鎂不僅導致睡眠困難，還會使神經過度興奮、肌肉無法放鬆，甚至擾亂生理時鐘。

張醫生表示，鎂在睡眠過程中，類似於大腦的降噪開關。我們的大腦在夜間並非完全「關機」，而是進入修復模式，而鎂則是啟動這一模式的重要鑰匙。它有助於抑制穀氨酸，這類興奮性物質會使人保持清醒和焦躁；同時增強GABA訊號，促進神經的安靜。鎂的存在使我們能夠順利從「白天的戰鬥模式」過渡到「晚上的修復模式」。研究發現，補充鎂能延長深層睡眠，使大腦有機會進行自我清理和記憶整理。

或因食得麵包多出事

張醫生表示，自己每天接觸的病人中，很多人都處於「慢性低鎂狀態」，卻不自知。高壓的生活方式、過量的咖啡攝取、睡眠不足，以及精緻飲食(如白麵包)可能導致體內鎂的流失。某些人群，例如長期使用利尿劑、高齡者或腸胃吸收不良者，攝取鎂的效率更低，容易在無明顯症狀時逐漸演變成失眠、焦慮、肌肉痠痛及心悸等問題。

