半數紅斑狼瘡病人或併發腎炎！醫提醒遵循醫囑治療

「我們人體正常免疫系統是一個炮口朝外、抵抗外敵的防疫系統；而自體免疫疾病中最有名的全身性紅斑狼瘡則是一個免疫調控失去平衡而導致炮口朝內，攻擊了身體各式各樣的系統和器官。」台北慈濟醫院風濕免疫科陳政宏醫生解釋道。全身性紅斑狼瘡(以下簡稱狼瘡)常見影響身體的部位，包括：皮膚、頭髮、關節、血液、血管、肺、心、腎、神經系統及腦。統計顯示，每兩位狼瘡患者中就有一位會出現腎臟的併發症，稱為狼瘡腎炎，通常在診斷後5年內出現。狼瘡腎炎在兒童相對於成人患者更常見，且此併發症可能會隨時間而惡化，導致腎衰竭，因此不可忽視。

紅斑狼瘡需長期控制 和平共存、遵循醫囑是關鍵 狼瘡在過去由於治療困難，被稱為「不死的癌症」，但林口長庚醫院兒科吳昭儀醫生表示「這種說法需要調整了」，狼瘡是一個存在已久的疾病，目前國際上都有標準建議的治療方式。狼瘡的治療並非幾天或幾個禮拜就能控制，而是需要長期乖乖吃藥才能讓疾病處於穩定的狀態。因此，建議患者要學習如何與疾病和平共存。 臨床上患者在病情控制住的情況下，有機會把藥物種類及數量降到很少或甚至只留一種，然而每個人的狀況不一樣，需透過主治醫生的診治與判斷，切勿自行換藥或停藥。吳醫生強調：「患者必須配合醫生的用藥，才有機會良好的控制狼瘡。」