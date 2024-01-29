卓健支持本地基層醫療發展 參與「慢病共治」及各協作計劃

目前，香港45歲或以上的人口中，每100個人內便有17人未知道自己患有糖尿病或高血壓，另有六人有血糖偏高情況。患有高血壓或糖尿病併發症的醫療成本高出正常情況兩倍，若能及早診治，將可降低併發症風險並減少醫療成本。在現階段，所有參加「慢病共治計劃」的市民可以自行選擇列於《基層醫療指南》內的家庭醫生，並透過地區康健中心進行配對。卓健醫療旗下多名醫生已登記參與計劃，為45歲或以上，未有已知的糖尿病或高血壓病歷的香港市民進行篩查，包括診症、健康評估、化驗及檢查，再為其作出診斷，並選擇合適的管理計劃。在治療階段，家庭醫生會為合資格的計劃參加者診症，並根據其臨床需要提供藥物。自2023年11月中「慢病共治計劃」推出後至12月底，卓健醫療的醫生已配對超過900位參加計劃的市民，協助他們提早識別健康風險。

慢性疾病是全球健康議題，對於面對人口老化問題的香港亦構成了嚴重威脅。香港約三分之一人口已被診斷患有慢性疾病，預計2039年將有三百萬以上人患病，佔總人口四成。為應對這個問題，香港醫務衛生局於2023年11月中推出「慢性疾病共同治理先導計劃」（「慢病共治計劃」），強化市民負責自身健康的能力和意識，並由醫護團隊扶持他們去關顧自己的健康。作為香港主要私營醫療服務機構之一，卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）一直致力支持本地基層醫療系統，響應政府提倡的『早預防、早發現、早治療』概念。

事實上，家庭醫生在基層醫療體系中扮演著重要角色。他們除了就市民的健康狀況提供治療外，亦可在其人生不同階段持續提供支援，例如疫苗接種、癌症篩查、慢性疾病篩查和管理、健康生活教育和自我疾病管理。家庭醫生熟悉病人的健康狀況，能按個別需要提供專業意見，長遠促進他們的健康。然而，目前只有約23%的香港人有指定的家庭醫生。許多患者在同一疾病發作期間可能會諮詢不同的醫生，這有可能影響診斷效果和治療計劃。

卓健醫療總經理朱怡菁女士表示：「卓健的目標是配合政府支持本地基層醫療發展，特別是『一人一家庭醫生』理念，並鼓勵香港市民積極參與慢病共治計劃，以減輕基層醫療系統負擔。我們深信基層醫療是每個人在醫療旅程中不可或缺的重要角色。因此，卓健醫療致力於推廣早期檢查、預防疾病和提升個人健康水平，並提供普及化的基層醫療服務，以促進社區整體的健康。」

致力減輕基層醫療系統負擔 為公眾提供醫療保健服務

除了最新參加的「慢病共治計劃」，卓健醫療一直積極透過公私營協作模式及有關計劃，助力政府相關醫療政策。普通科門診公私營協作計劃（門診協作）於2014年推行，卓健醫療旗下部分醫生亦隨即加入計劃。過去六年，患者到訪卓健醫療接受醫生診療的次數由2018年的逾3,100次，增加至2023年的逾14,400次，增幅超過三倍，反映基層市民對普通科門診的需求持續，公私營協作計劃能紓緩醫管局於普通科門診方面的壓力。

此外，在2022/23年度，參與「疫苗資助計劃」由卓健醫療醫生接種季節性流感疫苗的人數按年增加接近25%；透過計劃由卓健醫療醫生接種肺炎球菌疫苗的65歲以上長者人數則較上年度增加超過八成半。

政府於2016年推行大腸癌篩查計劃，為50歲至75歲沒有症狀的香港居民提供資助，在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。由2020年至2023年，在卓健醫療接受普通科醫生進行的大便免疫化學測試篩查服務的市民，升幅逾七成；接受大腸鏡檢查服務的病人數量則在三年間增加接近五成。

數碼醫療體驗升級 隨身掌握醫健服務

醫療保健技術的發展正在透過加強病人數據的收集和存儲，以重塑服務模式，善用數碼科技作為工具，塑造可持續的基層醫療系統。卓健醫療已進一步升級其全面結合線上線下服務的數碼醫健平台——卓健手機App，支援公私營協作計劃及相關的計劃，以及查閱醫療券的使用餘額和新增的個人化健康評估工具。截至2023年底，卓健手機App已錄得超過35萬名用戶登記，用戶人數在2021年至2023年期間大幅增加逾1.6倍。

此外，卓健醫療支持政府將會推出「醫健通+」的「一人一健康戶口」，統一存放公私營醫療機構的電子病歷。卓健醫療已與「醫健通」建立了互聯，實現政府和卓健醫療病人的紀錄雙向互通，共享患者的用藥歷史、藥物過敏信息和疫苗接種記錄。在獲得患者同意的情況下，相關資料將上傳至電子健康系統，以供醫療用途。