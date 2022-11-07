卓健醫療全新「數碼e健站」6月正式啓用 拓展遙距診症 聚焦慢性疾病遠程管理

新冠肺炎疫情持續催化數碼健康產業的發展，醫管局2022至2027年策略計劃更提到未來將以發展「智慧醫療」為目標，令醫療服務可進一步持續發展。一個以人為本，透明度高且互動性強的個人化智慧醫療保健新世代，將成為主流趨勢。其中卓健醫療在重塑品牌的里程碑上，不斷革新醫療數據系統和技術，包括推出位於元朗世宙的智慧診所及卓健醫療手機應用程式，實踐線上線下一體化的智慧醫健服務，以健康同行者的身份，實現「預測、預防、治療」概念，全方位照顧港人醫療需要。

超越傳統醫療模式 實現線上線下一體化的智慧醫健服務 結合以人為本的精神及持續的科技創新，卓健醫療於6月正式啟用位於九龍東海濱匯的智慧醫健新據點「數碼e健站」，集中提供遙距醫健服務。市民只需透過卓健醫療手機應用程式，預約視像遙距診症服務，當值註冊醫生及後勤科技人員將提供一站式的遙距診症服務，讓市民毋須舟車勞頓，安坐家中便可得到醫療服務。「數碼e健站」亦特設中央藥房，所有遙距診症後的處方藥物、病假證明書及轉介信等，均可直接送遞到病人手上，實現無縫的線上線下全方位醫健體驗。 視像診症涵蓋中醫療程 紓緩新冠後遺症 現時卓健醫療的視像診症服務廣泛，涵蓋普通科、專科、中醫、心理健康、飲食治療及指定牙科等。針對新冠感染者或康復者出現不同類型的症狀及「長新冠」後遺症，卓健醫療更推出中醫疫後調理及復康療程，改善患者臨床症狀，促進康復進度及紓緩相關後遺症。