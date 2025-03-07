南瓜營養｜維他命A及礦物質豐富 糖尿病患者可適量食用

南瓜最讓人深刻的印象是用來裝飾萬聖節，但其實它是一種營養又美味的蔬果，熱量不高又含有多種維他命及礦物質，軟綿綿的口感，加上甜甜的味道，十分適合老幼食用，即使是糖尿病患者也可適量食用。

1. 抗氧化物助防慢性病： 南瓜含有很多抗氧化物，包括α-胡蘿蔔素、β-隱黃素(β-cryptoxanthin)等，能夠中和及阻止自由基傷害細胞，動物研究證實這些抗氣化物能降低多種慢性病患的風險。

3. 護眼之選：β-胡蘿蔔素能促進身體產生維他命A，為視力提供重要營養，只要1碗南瓜就已經提供身體所需的兩倍。而且南瓜也有葉黃素和玉米黃素等能減低白内障和黃斑點病變的營養。

4. 熱量不高助控制體重：1碗約250克的南瓜只有約50大卡的熱量，比其他澱粉類主食為低，用來作為主食就既飽肚又低熱，而且更可攝取大量纖維呢。

南瓜相當有益健康，但亦不宜過量食用，尤其是南瓜的水分不低，若正服用利尿藥的病人就要注意食用量。