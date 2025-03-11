即食麵｜煮麵水可以重用？　即食麵這樣吃更健康？　一文解答所有迷思！

生活忙碌，很多人在工作一整天後未必還有心思準備晚餐；即食麵不但好吃而且方便、容易煮食，是不少人心中喜愛的食物。但是坊間有不少即食麵對身體有害的傳聞，究竟它真的有那麼差嗎？如果真的要選擇吃即食麵，又怎麼搭配才會吃得比較健康？
即食麵的成分和營養
即食麵一般會包含由小麥粉、水和鹽製成，有時會添加其他成分如植物油或防腐劑的麵條、調味包、油包和配料。而每份即食麵的熱量一般在300至500卡路里之間，具體取決於品牌和口味。當中的碳水化合物佔總熱量的60%-70%；蛋白質含量則相對較低，每份只有約3至10克。因為大部分即食麵需要經過油炸而成，所以脂肪方面通常在10至20克之間，亦有部分來自油包。另外即食麵的調味包含大量鈉，每份可達800毫克以上，有機會影響人體健康。
即食麵對人體的禍害
即食麵屬高鈉含量食物，長期攝入可能導致高血壓和心血管疾病。另外，即食麵營養價值低，若長期食用可能導致營養不良。某些品牌的即食麵油包可能含有反式脂肪，會增加心臟病風險。除了以上問題，即食麵的製作過程添加大量添加劑、塑化劑和防腐劑，可能對健康產生負面影響，特別是對敏感人群；也建議腸胃較差人士減少食用，以免導致消化不良、便秘等消化問題。
即食麵煮完的水不要浪費！加調味包即可食用？
一般即食麵煮完後都會剩下變色，甚至起白色泡沫的水；很多人都會認為無害，再往水裡倒調味包就吃麵。但其實水會變色是因為烹煮過程中麵餅會釋出天然澱粉和油脂，小部分鈉更會溶於水中；如果想減少攝入鈉和脂肪則應用新的熱水作湯底。
湯麵 vs 拌麵哪個較健康？
湯麵有豐富的湯底，麵條在湯中煮熟，吸收湯汁，口感滑嫩；而拌麵通常是將煮熟的麵條與各種醬料、配料攪拌在一起，味道會比較集中、口感較為乾爽。營養方面因為一般進食拌麵時會把調味品及配料全數吃光，加上拌麵附帶的醬油包等非粉狀的調味品的分量比湯麵多；所以總脂肪和飽和脂肪含量會比湯麵高。
若想吃即食麵，建議優先選擇湯麵；另外，盡量避免飲用湯底以避免鈉攝取量過高的情況。同時亦可在烹調即食麵時控制添加的調味料分量。
即食麵食得健康點！
雖然即食麵營養價值低，但是味道濃郁、好吃真的很難完全避免；推薦幾個小貼士讓讀者能在健康和美食間找出平衡！建議在選購即食麵時可以根據包裝上的營養資料作選擇，盡量選擇鈉和脂肪含量較低產品。另外，非油炸麵食會比較健康，米粉、粉絲、通粉和蕎麥麵等都是比較好的麵食選擇。煮食方面，可以搭配如蔬菜、雞蛋、雞肉和海鮮等新鮮、營養的食品，以增加營養的攝取。
雖然目前還沒有科學研究指食用即食麵會增加致癌風險，但是即食麵的鈉含量還是普遍較高，加上油炸後的高脂肪、高飽和脂肪含量亦會嚴重影響健康；故此，還是建議少吃為妙。尤其患有高血壓、心血管疾病、腎病等疾病人士更應可避則避。
【本文獲Gofever高燒授權轉載】