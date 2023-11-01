卵の知識 「たまご」雞蛋百科知多啲 究竟係玉子燒定卵燒？邊個品牌有日本蛋界KOL之稱？

成日話食日本料理、去日本旅行，知唔知雞蛋嘅日文點寫呢？
「たまご」是雞蛋的日文寫法，或者大家可能比較常見的是中文「卵」、「玉子」。那麼「卵」和「玉子」大家知道差別是甚麼嗎？相信許多人會以為「卵」和「玉子」是互通的，或者大家會立即上網查，等小編為大家揭曉吧。
原來兩者之間都是指雞蛋「たまご」，但形態上還是有差別的，「卵」是指未料理前，即是生雞蛋；而「玉子」是指經料理後，即是熟雞蛋。各位喜歡日本料理的朋友仔就要注意，如果大家想厚燒雞蛋（TaMaGo）卷，就要找「玉子」燒，而不是「卵」燒，否則可能會被人當笑話。
卵の知識 百科小編講多啲
雞蛋含有非常豐富的營養，它屬於優質蛋白質食物，能為身體提供所需的胺基酸、維他命A、D、鎂、膽鹼、抗氧化物葉黃素和玉米黃素，有助製造肌肉、修復免疫球蛋白等細胞，為眼睛和腦部補充營養素。
Q：雞蛋究竟點煮好？邊種煮法更容易吸收及消化？
A：烚蛋，能夠保留大部分雞蛋的營養價值。生雞蛋的蛋白會在加熱過程中產生結構性變化，因此烚蛋加熱後，幾乎能夠完全被人體消化和吸收。另一方面，烚蛋沒有經過油炸、油煎處理，可避免過量攝取反式脂肪和飽和脂肪。
卵の百科：烚蛋應該冷水下鍋，沸騰後，小火煮3分鐘，停火後再浸5分鐘。這樣煮出來的雞蛋蛋白嫩滑、蛋黃凝固又不老，也最容易被人體消化。超過10分鐘的雞蛋，不但口感變老，維生素損失大，蛋白質也會變得難消化。
Q：成日有人話食雞蛋可以有助健身、減肥？每日食幾多雞蛋至合適？
A：日本政府組職鼓勵人們每日吃2隻雞蛋。因為雞蛋是一種「近乎完美的營養食品」，2隻雞蛋有約30%的蛋白質，相當於成年人一天所需蛋白質量。
Q：買完雞蛋應該點樣保存？
A：儲存於10度或以下冷藏格中，雞蛋尖的一方應該朝下擺放，讓雞蛋尖的小孔排氣，可以有助延長雞蛋保鮮期。
卵の百科：由於雞蛋是屬於新鮮農產品，應避免進食未經煮熟的雞蛋，尢其是長者、孕婦以及幼兒；如食半熟蛋，需要嚴格篩選雞蛋包裝上印有「TAMAGO JAPAN EGG」或國際認可HACCP（食物安全重點控制）的蛋。
揀蛋揀咩好？ 日本卵界KOL「新紀元卵」安全．嚴謹．滋味 放心食
提到日本料理，如果食拉麵和丼飯，相信一定會搭配半熟蛋，選擇包裝上印有「TAMAGO JAPAN EGG」標籤的新紀元雞蛋，就不用擔心會有「沙門氏菌食物中毒」問題。「新紀元卵」為確保新紀元卵的品質，雞隻由雞農精心飼養，餵飼天然飼料，均已接種預防沙門氏菌疫苗。
除此之外，「新紀元卵」已通過「水中銀生物毒性測試」，且獲得品質卓越的「綠魚」評級。每批雞蛋都獲得日本国農林水產省發出的輸出檢疫証明，無添加激素和色素，絕對安全又可靠。
新紀元三款皇牌雞蛋
「新紀元卵」．白玉
由日本新鮮直送，無類雌激素，【新紀元卵】系列最受歡迎雞蛋之首。
「新紀元卵」．曉
蛋味更香濃，層次分明，蛋黃顏色約18度深，色澤更豔麗。
「新紀元卵」．赤玉
蛋殼呈啡色，蛋黃挺身，蛋黃顏色比白玉稍為深色，入口味道濃郁，烚蛋味道更為顯著。
「新紀元卵」即將會有舉行11.5【日本雞蛋日．全民祭】活動，更多詳情，敬請期待。
瀏覽官方網頁：https://shinkigen.com.hk/
銷售於AEON，APITA，360，DON DON DONKI，TASTE，FUSION，Soda Mall，UNY，Market Place，3hreeSixty，Oliver's The Delicatessen
詳細貨量及其他資料，請一律參考各銷售點網頁、實體店或電話查詢。