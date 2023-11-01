卵の知識 「たまご」雞蛋百科知多啲 究竟係玉子燒定卵燒？邊個品牌有日本蛋界KOL之稱？

成日話食日本料理、去日本旅行，知唔知雞蛋嘅日文點寫呢？

「たまご」是雞蛋的日文寫法，或者大家可能比較常見的是中文「卵」、「玉子」。那麼「卵」和「玉子」大家知道差別是甚麼嗎？相信許多人會以為「卵」和「玉子」是互通的，或者大家會立即上網查，等小編為大家揭曉吧。

原來兩者之間都是指雞蛋「たまご」，但形態上還是有差別的，「卵」是指未料理前，即是生雞蛋；而「玉子」是指經料理後，即是熟雞蛋。各位喜歡日本料理的朋友仔就要注意，如果大家想厚燒雞蛋（TaMaGo）卷，就要找「玉子」燒，而不是「卵」燒，否則可能會被人當笑話。

卵の知識 百科小編講多啲

雞蛋含有非常豐富的營養，它屬於優質蛋白質食物，能為身體提供所需的胺基酸、維他命A、D、鎂、膽鹼、抗氧化物葉黃素和玉米黃素，有助製造肌肉、修復免疫球蛋白等細胞，為眼睛和腦部補充營養素。

Q：雞蛋究竟點煮好？邊種煮法更容易吸收及消化？

A：烚蛋，能夠保留大部分雞蛋的營養價值。生雞蛋的蛋白會在加熱過程中產生結構性變化，因此烚蛋加熱後，幾乎能夠完全被人體消化和吸收。另一方面，烚蛋沒有經過油炸、油煎處理，可避免過量攝取反式脂肪和飽和脂肪。