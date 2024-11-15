卵巢囊腫會變癌？或引致不育？4種情況下要處理

近日43歲的前AV天后蒼井空接受卵巢囊腫切除手術，卵巢囊腫是怎樣的婦科疾病，以及卵巢囊腫切除對女士有哪些影響？生殖醫學科專科醫生翁淑菲分享更多資訊。
Q：甚麼是卵巢囊腫？
卵巢囊腫是一種在女性卵巢中形成的囊狀結構，通常由液體或固體物質填充。這些囊腫可能是功能性的(與女性生理周期有關)，也可能是病理性的。
Q：卵巢囊腫有沒有害？出現在哪一個位置？
大多數卵巢囊腫是功能性的(與女性排卵周期有關)，通常在無症狀中自行消退，對健康通常沒有害處。然而，某些囊腫可能會引起症狀，如腹痛、盆腔壓力感、月經異常等，亦有機會引起急性併發症(囊腫破裂、卵巢扭轉等)。也有小部分卵巢囊腫是屬於惡性的。
卵巢囊腫出現在女性的卵巢中，卵巢是一對位於盆腔兩側的生殖器官。
Q：卵巢囊腫常見嗎？在香港女士患上比例是多少？
沒有確實的統計數字，但卵巢囊腫非常常見，特別是功能性囊腫，在生育年齡的婦女中更為常見。其他的卵巢囊腫，例如子宮內膜異位瘤、畸胎瘤等，也是常見的婦科問題。至於惡性卵巢囊腫，根據香港癌症資料統計中心2022年的數據，卵巢及腹膜癌是本港女性第六位最常見的癌症，共錄得603宗新症。卵巢及腹膜癌患者較多為45歳以上人士，確診年齡中位數為56歳。據統計，每108位女士便有一位在人生中患上卵巢癌。
Q：甚麼女士會較易患上？
在生育年齡的婦女基本上都會隨生理周期變化有功能性囊腫，又隨時間消退。 至於病理性卵巢囊腫，大部分成因不明。一些有天生子宮異常、從未生育和有家族史的女士，較大機會患上子宮內膜異位瘤。某些遺傳基因變異(如BRCA1或BRCA2)、家族史、從未生育、子宮內膜異位症等則會增加卵巢癌風險。
Q：正值青春期的女孩子會患上嗎？
青春期的女孩子，如果已經有月經，會隨生理周期變化有功能性囊腫，是相對常見的情況。大多數卵巢囊腫是可以自行消退的，不需要特別的治療。然而， 有時女孩子也會患有病理性卵巢囊腫(例如畸胎瘤)。如果女孩子有腹痛或者腹脹的情況， 應該諮詢醫生已獲得適當的評估和建議。
Q：卵巢囊腫有沒有分類？
卵巢囊腫可以根據其性質分類，主要分為：
1. 功能性囊腫(Functional Cysts)——與女性排卵周期有關。
- 卵泡囊腫(Follicular Cyst)：在卵巢排卵過程中，卵泡未能釋放卵子，而是形成液體填充的囊腫。一般會在幾個月之內消退。
- 黃體囊腫(Corpus Luteum Cyst)：在排卵後，卵泡會變成黃體囊腫，釋出黃體素。如果女士未有懷孕，黃體囊腫一般會在月經來臨之前散退。
2. 良性囊腫——與女性月經周期功能無關。這些卵巢囊腫有機會變大並破裂， 也有機會導致卵巢扭轉，引起急性腹痛及腹膜炎。常見的例子有：
- 畸胎瘤(Dermoid Cyst)：由於生殖細胞異常增生、聚集所形成的腫瘤，包含不同組織，如毛髮、牙齒或皮膚。
- 囊腺瘤(Cystadenoma)：由卵巢表面的細胞發育而來，充滿水樣或黏液物質。
- 子宮內膜異位瘤(Endometrioma)：亦稱「朱古力瘤(Chocolate cyst)」，因子宮內膜組織異常在卵巢生長形成的囊腫，與子宮內膜異位症相關，有機會影響生育。
3. 惡性腫瘤，即卵巢癌
- 根據病理學再分為上皮性卵巢癌(Epithelial ovarian cancer)、生殖細胞卵巢癌(Germ cell ovarian cancer)、性索間質癌(sex-cord stromal cancer)。
Q：卵巢囊腫會出現甚麼症狀？症狀會否跟其他疾病混淆？
很多患有卵巢囊腫的女士均沒有症狀。卵巢囊腫也可能會引起症狀，嚴重程度和表現因囊腫的性質和大小而異：
- 腹部不適： 患者可能感到腹部脹滿、壓迫感或不適。
- 腹痛： 可能是隱痛、劇痛或間歇性的疼痛。疼痛可能發生在盆腔區域或腹部的一側。急性劇痛可能代表囊腫破裂或者卵巢扭轉，需要接受緊急評估和治療。
- 排尿頻繁： 囊腫的存在可能對膀胱產生壓力，導致患者感到需要更頻繁地排尿。
- 腹部腫塊：如果囊腫比較大，或者可能會在腹部摸到腫塊。
- 經痛、性交疼痛： 在月經期間及性交過程中可能出現疼痛感， 常見於子宮內膜異位瘤。
- 不規則的月經： 有小部分卵巢囊腫會釋放荷爾蒙，可能會擾亂月經周期，或導致月經不來。
Q：卵巢囊腫會如何檢查確診？
確診卵巢囊腫通常需要進行以下檢查和評估：
- 身體檢查：醫生可能進行身體檢查以感覺任何腫塊或異常。
- 盆腔超聲波檢查：超聲波檢查是檢測卵巢囊腫的常用方法，可以顯示囊腫的大小、形狀和位置，也可以大致判斷囊腫的種類。
- 血液檢查：血液檢查可以檢查卵巢癌指數及荷爾蒙水平。
- 其他影像檢查：在某些情況下，電腦掃描或MRI等影像檢查可以提供更詳細的圖像以幫助確診。
Q：可以透過甚麼方法治療？藥物？手術？
治療卵巢囊腫的方法取決於囊腫的性質、大小和引起的症狀。以下是一些常見的治療方法：
- 觀察和追蹤：小型、無症狀且良性的囊腫通常可以通過定期觀察和超聲波檢查來追蹤，以確保囊腫不會引起問題。
- 藥物治療：子宮內膜異位瘤可能會對荷爾蒙藥物或口服避孕藥有反應， 減少經痛等症狀。
- 手術治療：如果囊腫變得過大、引起疼痛或不適，或者經過觀察後仍持續存在， 又或者懷疑囊腫是惡性，醫生會建議手術切除囊腫。手術通常是透過腹腔鏡手術或開腹手術進行。
Q：如患有卵巢囊腫可以生育嗎？或者懷孕中會有機會患上卵巢囊腫嗎？
- 功能性囊腫可以自行消退並不會對生育造成障礙。其他囊腫性一般也不會影響生育能力。不過，如果囊腫變得很大，手術後有機會影響卵巢功能。子宮內膜異位瘤與子宮內膜異位症相關，有機會導致不育。
- 懷孕期間，黃體囊腫非常常見，負責釋放黃體素之前懷孕，一般會在懷孕中期逐漸消退。
- 如果孕婦本身患有卵巢囊腫，也有機會在懷孕時發生急性併發症。
Q：卵巢囊腫手術會有風險嗎？
卵巢囊腫手術通常是一項相對安全的手術，但仍然存在一定的風險。一些可能的手術風險包括但不限於：
- 感染
- 出血
- 損傷附近組織
- 麻醉風險
- 傷口問題
Q：是次前AV天后蒼井空情況，囊腫一般到甚麼體積是必須處理？
卵巢囊腫的大小通常不是唯一決定是否需要處理的因素，因為囊腫的性質、引起的症狀和患者的個人情況也會影響醫生的治療建議。一般來說，以下情況可能需要處理卵巢囊腫：
- 囊腫導致疼痛或其他症狀，如頻尿、腹部脹脹、經痛或月經異常。
- 檢查顯示囊腫的性質可能是惡性的，需要進一步評估和治療。
- 為了避免卵巢急性併發症，例如畸胎瘤容易引起卵巢扭轉。
- 囊腫在觀察後未消退或持續增大。
Q：卵巢囊腫切除手術如何進行？
卵巢囊腫切除手術通常可以通過以下步驟進行：
- 全身麻醉。
- 腹腔鏡或開腹手術：腹腔鏡即微創手術，切口較小，恢復時間較短。 但如果囊腫長得很大或者懷疑是惡性，則可能需要開腹手術。
- 切除卵巢囊腫或整個卵巢：大部分情況下，特別是年輕的患者，醫生會只切除卵巢囊腫，把正常的卵巢組織留下。但如果懷疑囊腫是惡性，則可能需要把整個卵巢切除。如果患者已經絕經，則一般會把雙側卵巢切除，以避免復發。
- 組織病理檢查：切除的囊腫組織會被送往實驗室進行檢查，以確定囊腫的性質。
Q：卵巢囊腫會復發嗎？
卵巢囊腫有機會復發，特別是子宮內膜異位瘤。
Q：卵巢囊腫會引致卵巢癌嗎？
大多數卵巢囊腫是良性的，並且不會發展為惡性腫瘤(癌症)。然而，有一些特定類型的囊腫可能增加患上卵巢癌的風險，例如子宮内膜異位瘤。如果懷疑囊腫可能是惡性的，醫生可能會建議進行進一步的檢查，以確定囊腫的性質。
Q：有甚麼方法可預防卵巢癌？
雖然無法完全預防卵巢癌，但可以採取一些措施來降低患病風險。以下是一些可能有助於預防卵巢癌的方法：
- 保持健康體重：避免過度肥胖可能有助於降低患上卵巢癌的風險。
- 不吸煙：避免吸煙或暴露於二手煙可能有助於降低卵巢癌風險。
- 考慮遺傳風險：如果有家族史，特別是卵巢癌或乳腺癌，應考慮接受遺傳諮詢和測試。
- 研究顯示，曾經生育、母乳餵哺、曾經服用口服避孕藥的女士，卵巢癌風險會降低。因不同的原因切除了子宮或及輸卵管的女士，卵巢癌風險也會降低。
重要的是與醫生討論個人風險因素，並採取適當的預防措施。及早發現和治療有助於提高治愈率和預後。