卵巢囊腫會變癌？或引致不育？4種情況下要處理

近日43歲的前AV天后蒼井空接受卵巢囊腫切除手術，卵巢囊腫是怎樣的婦科疾病，以及卵巢囊腫切除對女士有哪些影響？生殖醫學科專科醫生翁淑菲分享更多資訊。

Q ： 甚 麼是卵巢囊腫？ 卵巢囊腫是一種在女性卵巢中形成的囊狀結構，通常由液體或固體物質填充。這些囊腫可能是功能性的(與女性生理周期有關)，也可能是病理性的。 Q ：卵巢囊腫有沒有害？出現在哪一個位置？ 大多數卵巢囊腫是功能性的(與女性排卵周期有關)，通常在無症狀中自行消退，對健康通常沒有害處。然而，某些囊腫可能會引起症狀，如腹痛、盆腔壓力感、月經異常等，亦有機會引起急性併發症(囊腫破裂、卵巢扭轉等)。也有小部分卵巢囊腫是屬於惡性的。 卵巢囊腫出現在女性的卵巢中，卵巢是一對位於盆腔兩側的生殖器官。

Q ：卵巢囊腫常見嗎？在香港女士患上比例是多少？ 沒有確實的統計數字，但卵巢囊腫非常常見，特別是功能性囊腫，在生育年齡的婦女中更為常見。其他的卵巢囊腫，例如子宮內膜異位瘤、畸胎瘤等，也是常見的婦科問題。至於惡性卵巢囊腫，根據香港癌症資料統計中心2022年的數據，卵巢及腹膜癌是本港女性第六位最常見的癌症，共錄得603宗新症。卵巢及腹膜癌患者較多為45歳以上人士，確診年齡中位數為56歳。據統計，每108位女士便有一位在人生中患上卵巢癌。 Q ： 甚 麼女士會較易患上？ 在生育年齡的婦女基本上都會隨生理周期變化有功能性囊腫，又隨時間消退。 至於病理性卵巢囊腫，大部分成因不明。一些有天生子宮異常、從未生育和有家族史的女士，較大機會患上子宮內膜異位瘤。某些遺傳基因變異(如BRCA1或BRCA2)、家族史、從未生育、子宮內膜異位症等則會增加卵巢癌風險。 Q ：正值青春期的女孩子會患上嗎？ 青春期的女孩子，如果已經有月經，會隨生理周期變化有功能性囊腫，是相對常見的情況。大多數卵巢囊腫是可以自行消退的，不需要特別的治療。然而， 有時女孩子也會患有病理性卵巢囊腫(例如畸胎瘤)。如果女孩子有腹痛或者腹脹的情況， 應該諮詢醫生已獲得適當的評估和建議。 Q ：卵巢囊腫有沒有分類？ 卵巢囊腫可以根據其性質分類，主要分為： 1. 功能性囊腫(Functional Cysts)——與女性排卵周期有關。 卵泡囊腫( Follicular Cyst ) ： 在卵巢排卵過程中，卵泡未能釋放卵子，而是形成液體填充的囊腫。 一般會在幾個月之內消退。

黃體囊腫( Corpus Luteum Cyst ) ： 在排卵後，卵 泡會變成 黃體囊腫，釋出黃體素。如果女士未有懷孕，黃體囊腫一般會在月經來臨之前散退 。 2. 良性囊腫——與女性月經周期功能無關。這些卵巢囊腫有機會變大並破裂， 也有機會導致卵巢扭轉，引起急性腹痛及腹膜炎。常見的例子有： 畸胎瘤( Dermoid Cyst ) ： 由於生殖細胞異常增生、聚集所形成的腫瘤 ，包含不同組織，如 毛髮、 牙齒或皮膚。

囊腺瘤( Cystadenoma ) ： 由卵巢表面的細胞發育而來，充滿水樣或黏液物質。

子宮內膜異位瘤( Endometrioma ) ： 亦 稱「朱古力瘤 (Chocolate cyst) 」，因子宮內膜組織異常在卵巢生長形成的囊腫，與子宮內膜異位症相關 ，有機會影響生育。 3. 惡性腫瘤，即卵巢癌 根據病理學再分為上皮性卵巢癌(Epithelial ovarian cancer)、生殖細胞卵巢癌(Germ cell ovarian cancer)、性索間質癌(sex-cord stromal cancer)。

Q ：卵巢囊腫會出現甚麼症狀？症狀會否跟其他疾病混淆？ 很多患有卵巢囊腫的女士均沒有症狀。卵巢囊腫也可能會引起症狀，嚴重程度和表現因囊腫的性質和大小而異： 腹部不適： 患者可能感到腹部脹滿、壓迫感或不適。

腹痛： 可能是隱痛、劇痛或間歇性的疼痛。疼痛可能發生在盆腔區域或腹部的一側。急性劇痛可能代表囊腫破裂或者卵巢扭轉，需要接受緊急評估和治療。

排尿頻繁： 囊腫的存在可能對膀胱產生壓力，導致患者感到需要更頻繁地排尿。

腹部腫塊： 如果囊腫比較大，或者可能會在腹部摸到腫塊。

經痛、性交疼痛： 在月經期間及性交過程中可能出現疼痛感， 常見於 子宮內膜異位瘤 。

不規則的月經： 有小部分卵巢囊腫會釋放荷爾蒙，可能會擾亂月經周期，或導致月經不來。 Q ：卵巢囊腫會如何檢查確診？ 確診卵巢囊腫通常需要進行以下檢查和評估： 身體檢查：醫生可能進行身體檢查以感覺任何腫塊或異常。

盆腔超聲波檢查：超聲波檢查是檢測卵巢囊腫的常用方法，可以顯示囊腫的大小、形狀和位置，也可以大致判斷囊腫的種類 。

血液檢查：血液檢查可以檢查 卵巢癌指數及 荷爾蒙水平。

其他影像檢查： 在某些情況下，電腦 掃描或MRI等影像檢查可以提供更詳細的圖像以幫助確診。 Q ：可以透過甚麼方法治療？藥物？手術？ 治療卵巢囊腫的方法取決於囊腫的性質、大小和引起的症狀。以下是一些常見的治療方法： 觀察和追蹤：小型、無症狀且良性的囊腫通常可以通過定期觀察和超聲波檢 查 來追蹤，以確保囊腫不會引起問題。

藥物治療： 子宮 內 膜異位瘤 可能會對荷爾蒙藥物或口服避孕藥有反應， 減少經痛等症狀。

手術治療：如果囊腫變得過大、引起疼痛或不適，或者經過觀察後仍持續存在， 又或者懷疑囊腫是惡性，醫生會建議手術切除囊腫。手術通常是透過腹腔鏡手術或開腹手術進行。

Q ： 如患有卵巢囊腫可以生育嗎？或者懷孕中會有機會患上卵巢囊腫嗎？ 功能性囊腫可以自行消退並不會對生育造成障礙。其他 囊腫 性一般也不會影響生育能力。不過，如果囊腫變得很大，手術後有機會影響卵巢功能。 子宮內膜異位瘤與子宮內膜異位症相關 ，有機會導致不育。

懷孕期間 ， 黃體囊腫 非常常見，負責釋放黃體素之前懷孕，一般會在懷孕中期逐漸消退。

如果孕婦 本身 患有 卵巢囊腫 ，也有機會在懷孕時發生急性併發症。 Q ：卵巢囊腫手術會有風險嗎？ 卵巢囊腫手術通常是一項相對安全的手術，但仍然存在一定的風險。一些可能的手術風險包括但不限於： 感染

出血

損傷附近組織

麻醉風險

傷口問題 Q ：是次前 AV 天后蒼井空情況，囊腫一般到甚麼體積是必須處理？ 卵巢囊腫的大小通常不是唯一決定是否需要處理的因素，因為囊腫的性質、引起的症狀和患者的個人情況也會影響醫生的治療建議。一般來說，以下情況可能需要處理卵巢囊腫： 囊腫導致疼痛或其他症狀，如頻尿、腹部脹脹、經痛或月經異常。

檢查顯示囊腫的性質可能是惡性的，需要進一步評估和治療。

為了避免卵巢急性併發症，例如畸胎瘤容易引起卵巢扭轉。

囊腫在觀察後未消退或持續增大。 Q ：卵巢囊腫切除手術如何進行？ 卵巢囊腫切除手術通常可以通過以下步驟進行： 全身麻醉。 腹腔鏡或開腹手術：腹腔鏡即微創手術，切口較小，恢復時間較短。 但如果囊腫長得很大或者懷疑是惡性，則可能需要開腹手術。 切除 卵巢 囊腫或整個卵巢：大部分情況下，特別是年輕的患者，醫生會只切除卵巢囊腫，把正常的卵巢組織留下。但如果懷疑囊腫是惡性，則可能需要把整個卵巢切除。如果患者已經絕經，則一般會把雙側卵巢切除，以避免復發。 組織病理檢查：切除的囊腫組織會被送往實驗室進行檢查，以確定囊腫的性質。 Q ：卵巢囊腫會復發嗎？ 卵巢囊腫有機會復發，特別是子宮內膜異位瘤。

Q ：卵巢囊腫會引致卵巢癌嗎？ 大多數卵巢囊腫是良性的，並且不會發展為惡性腫瘤(癌症)。然而，有一些特定類型的囊腫可能增加患上卵巢癌的風險，例如子宮内膜異位瘤。如果懷疑囊腫可能是惡性的，醫生可能會建議進行進一步的檢查，以確定囊腫的性質。 Q ：有甚麼方法可預防 卵巢癌 ？ 雖然無法完全預防卵巢癌，但可以採取一些措施來降低患病風險。以下是一些可能有助於預防卵巢癌的方法： 保持健康體重：避免過度肥胖可能有助於降低患上卵巢癌的風險。

不吸煙：避免吸煙或暴露於二手煙可能有助於降低卵巢癌風險。

考慮遺傳風險：如果有家族史，特別是卵巢癌或乳腺癌，應考慮接受遺傳諮詢和測試。

研究顯示，曾經生育、母乳餵哺、曾經服用口服避孕藥的女士，卵巢癌風險會降低。因不同的原因切除了子宮或及輸卵管的女士，卵巢癌風險也會降低。 重要的是與醫生討論個人風險因素，並採取適當的預防措施。及早發現和治療有助於提高治愈率和預後。

生殖醫學科專科醫生翁淑菲