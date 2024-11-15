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健康
2024-11-15 16:00:12

卵巢囊腫會變癌？或引致不育？4種情況下要處理

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蒼井空

前AV天后蒼井空接受卵巢囊腫切除手術。

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近日43歲的前AV天后蒼井空接受卵巢囊腫切除手術，卵巢囊腫是怎樣的婦科疾病，以及卵巢囊腫切除對女士有哪些影響生殖醫學專科醫生翁淑菲分享更多資訊。

Q麼是卵巢囊腫？

卵巢囊腫是一種在女性卵巢中形成的囊狀結構，通常由液體或固體物質填充。這些囊腫可能是功能性的(與女性生理周期有關)，也可能是病理性的。

 

Q：卵巢囊腫有沒有害？出現在哪一個位置？

大多數卵巢囊腫是功能性的(與女性排卵周期有關)，通常在無症狀中自行消退，對健康通常沒有害處。然而，某些囊腫可能會引起症狀，如腹痛、盆腔壓力感、月經異常等，亦有機會引起急性併發症(囊腫破裂、卵巢扭轉等)。也有小部分卵巢囊腫是屬於惡性的。

卵巢囊腫出現在女性的卵巢中，卵巢是一對位於盆腔兩側的生殖器官。

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大多數卵巢囊腫是功能性的(與女性排卵周期有關)，通常在無症狀中自行消退，對健康通常沒有害處。

大多數卵巢囊腫是功能性的(與女性排卵周期有關)，通常在無症狀中自行消退，對健康通常沒有害處。

Q：卵巢囊腫常見嗎？在香港女士患上比例是多少？

沒有確實的統計數字，但卵巢囊腫非常常見，特別是功能性囊腫，在生育年齡的婦女中更為常見。其他的卵巢囊腫，例如子宮膜異位瘤、畸胎瘤等，也是常見的婦科問題。至於惡性卵巢囊腫，根據香港癌症資料統計中心2022年的數據，卵巢及腹膜癌是本港女性第六位最常見的癌症，共錄得603宗新症。卵巢及腹膜癌患者較多為45歳以上人士，確診年齡中位數為56歳。據統計，每108位女士便有一位在人生中患上卵巢癌。

 

Q麼女士會較易患上？

在生育年齡的婦女基本上都會隨生理周期變化有功能性囊腫，又隨時間消退。 至於病理性卵巢囊腫，大部分成因不明。一些有天生子宮異常、從未生育和有家族史的女士，較大機會患上子宮膜異位瘤。某些遺傳基因變異(如BRCA1或BRCA2)、家族史、從未生育、子宮內膜異位症等則會增加卵巢癌風險。

 

Q：正值青春期的女孩子會患上嗎？

青春期的女孩子，如果已經有月經，會隨生理周期變化有功能性囊腫，是相對常見的情況。大多數卵巢囊腫是可以自行消退的，不需要特別的治療。然而， 有時女孩子也會患有病理性卵巢囊腫(例如畸胎瘤)。如果女孩子有腹痛或者腹脹的情況， 應該諮詢醫生已獲得適當的評估和建議。

 

Q：卵巢囊腫有沒有分類？

卵巢囊腫可以根據其性質分類，主要分為：

1. 功能性囊腫(Functional Cysts)——與女排卵周期有關。

  • 卵泡囊腫(Follicular Cyst)在卵巢排卵過程中，卵泡未能釋放卵子，而是形成液體填充的囊腫。一般會在幾個月之內消退。
  • 黃體囊腫(Corpus Luteum Cyst)在排卵後，卵泡會變成黃體囊腫，釋出黃體素。如果女士未有懷孕，黃體囊腫一般會在月經來臨之前散退

2. 良性囊腫——與女性月經周期功能無關。這些卵巢囊腫有機會變大並破裂， 也有機會導致卵巢扭轉，引起急性腹痛及腹膜炎。常見的例子有：

  • 畸胎瘤(Dermoid Cyst)由於生殖細胞異常增生、聚集所形成的腫瘤，包含不同組織，如毛髮、牙齒或皮膚。
  • 囊腺瘤(Cystadenoma)由卵巢表面的細胞發育而來，充滿水樣或黏液物質。
  • 子宮內膜異位瘤(Endometrioma)稱「朱古力瘤(Chocolate cyst)」，因子宮內膜組織異常在卵巢生長形成的囊腫，與子宮內膜異位症相關，有機會影響生育。

3. 惡性腫瘤，即卵巢癌

  • 根據病理學再分為上皮性卵巢癌(Epithelial ovarian cancer)、生殖細胞卵巢癌(Germ cell ovarian cancer)、性索間質癌(sex-cord stromal cancer)。
肚痛

卵巢囊腫患者可能感到腹部脹滿、壓迫感或不適。

Q：卵巢囊腫會出現甚麼症狀？症狀會否跟其他疾病混淆？

很多患有卵巢囊腫的女士均沒有症狀。卵巢囊腫也可能會引起症狀，嚴重程度和表現因囊腫的性質和大小而異：

  • 腹部不適： 患者可能感到腹部脹滿、壓迫感或不適。
  • 腹痛： 可能是隱痛、劇痛或間歇性的疼痛。疼痛可能發生在盆腔區域或腹部的一側。急性劇痛可能代表囊腫破裂或者卵巢扭轉，需要接受緊急評估和治療。
  • 排尿頻繁： 囊腫的存在可能對膀胱產生壓力，導致患者感到需要更頻繁地排尿。
  • 腹部腫塊：如果囊腫比較大，或者可能會在腹部摸到腫塊。
  • 經痛、性交疼痛： 在月經期間及性交過程中可能出現疼痛感， 常見於子宮內膜異位瘤
  • 不規則的月經： 有小部分卵巢囊腫會釋放荷爾蒙，可能會擾亂月經周期，或導致月經不來。

 

Q：卵巢囊腫會如何檢查確診？

確診卵巢囊腫通常需要進行以下檢查和評估：

  • 身體檢查：醫生可能進行身體檢查以感覺任何腫塊或異常。
  • 盆腔超聲波檢查：超聲波檢查是檢測卵巢囊腫的常用方法，可以顯示囊腫的大小、形狀和位置，也可以大致判斷囊腫的種類
  • 血液檢查：血液檢查可以檢查卵巢癌指數及荷爾蒙水平。
  • 其他影像檢查：在某些情況下，電腦掃描或MRI等影像檢查可以提供更詳細的圖像以幫助確診。

 

Q：可以透過甚麼方法治療？藥物？手術？

治療卵巢囊腫的方法取決於囊腫的性質、大小和引起的症狀。以下是一些常見的治療方法：

  • 觀察和追蹤：小型、無症狀且良性的囊腫通常可以通過定期觀察和超聲波檢來追蹤，以確保囊腫不會引起問題。
  • 藥物治療：子宮膜異位瘤可能會對荷爾蒙藥物或口服避孕藥有反應， 減少經痛等症狀。
  • 手術治療：如果囊腫變得過大、引起疼痛或不適，或者經過觀察後仍持續存在， 又或者懷疑囊腫是惡性，醫生會建議手術切除囊腫。手術通常是透過腹腔鏡手術或開腹手術進行。
口服避孕藥

子宮內膜異位瘤可能會對荷爾蒙藥物或口服避孕藥有反應， 減少經痛等症狀。

Q如患有卵巢囊腫可以生育嗎？或者懷孕中會有機會患上卵巢囊腫嗎？

  • 功能性囊腫可以自行消退並不會對生育造成障礙。其他囊腫性一般也不會影響生育能力。不過，如果囊腫變得很大，手術後有機會影響卵巢功能。子宮內膜異位瘤與子宮內膜異位症相關，有機會導致不育。
  • 懷孕期間黃體囊腫非常常見，負責釋放黃體素之前懷孕，一般會在懷孕中期逐漸消退。
  • 如果孕婦本身患有卵巢囊腫，也有機會在懷孕時發生急性併發症。

 

Q：卵巢囊腫手術會有風險嗎？

卵巢囊腫手術通常是一項相對安全的手術，但仍然存在一定的風險。一些可能的手術風險包括但不限於：

  • 感染
  • 出血
  • 損傷附近組織
  • 麻醉風險
  • 傷口問題

 

Q：是次前AV天后蒼井空情況，囊腫一般到甚麼體積是必須處理？

卵巢囊腫的大小通常不是唯一決定是否需要處理的因素，因為囊腫的性質、引起的症狀和患者的個人情況也會影響醫生的治療建議。一般來說，以下情況可能需要處理卵巢囊腫：

  • 囊腫導致疼痛或其他症狀，如頻尿、腹部脹脹、經痛或月經異常。
  • 檢查顯示囊腫的性質可能是惡性的，需要進一步評估和治療。
  • 為了避免卵巢急性併發症，例如畸胎瘤容易引起卵巢扭轉。
  • 囊腫在觀察後未消退或持續增大。

 

Q：卵巢囊腫切除手術如何進行？

卵巢囊腫切除手術通常可以通過以下步驟進行：

  1. 全身麻醉。
  2. 腹腔鏡或開腹手術：腹腔鏡即微創手術，切口較小，恢復時間較短。 但如果囊腫長得很大或者懷疑是惡性，則可能需要開腹手術。
  3. 切除卵巢囊腫或整個卵巢：大部分情況下，特別是年輕的患者，醫生會只切除卵巢囊腫，把正常的卵巢組織留下。但如果懷疑囊腫是惡性，則可能需要把整個卵巢切除。如果患者已經絕經，則一般會把雙側卵巢切除，以避免復發。
  4. 組織病理檢查：切除的囊腫組織會被送往實驗室進行檢查，以確定囊腫的性質。

 

Q：卵巢囊腫會復發嗎？

卵巢囊腫有機會復發，特別是子宮內膜異位瘤。

卵巢癌

大多數卵巢囊腫是良性的，並且不會發展為惡性腫瘤(癌症)。

Q：卵巢囊腫會引致卵巢癌嗎？

大多數卵巢囊腫是良性的，並且不會發展為惡性腫瘤(癌症)。然而，有一些特定類型的囊腫可能增加患上卵巢癌的風險，例如子宮内膜。如果懷疑囊腫可能是惡性的，醫生可能會建議進行進一步的檢查，以確定囊腫的性質。

 

Q：有甚麼方法可預防卵巢癌

雖然無法完全預防卵巢癌，但可以採取一些措施來降低患病風險。以下是一些可能有助於預防卵巢癌的方法：

  • 保持健康體重：避免過度肥胖可能有助於降低患上卵巢癌的風險。
  • 不吸煙：避免吸煙或暴露於二手煙可能有助於降低卵巢癌風險。
  • 考慮遺傳風險：如果有家族史，特別是卵巢癌或乳腺癌，應考慮接受遺傳諮詢和測試。
  • 研究顯示，曾經生育、母乳餵哺、曾經服用口服避孕藥的女士，卵巢癌風險會降低。因不同的原因切除了子宮或及輸卵管的女士，卵巢癌風險也會降低。

重要的是與醫生討論個人風險因素，並採取適當的預防措施。及早發現和治療有助於提高治愈率和預後。

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生殖醫學科專科醫生翁淑菲

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