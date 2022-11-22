卵巢扭轉腹劇痛 手術驚見有頭髮、牙齒畸胎瘤

26歲的曹小姐沒有婦科病史，日前劇烈跳繩後右下腹突然劇痛到診所就診，發現骨盆腔腫瘤而被轉到醫院婦產部。醫生以超聲波檢查發現她的右側卵巢有顆11乘7厘米大的囊腫，由於病人腹痛加劇，擔心是破裂出血或卵巢扭轉，緊急替她施行腹腔鏡手術。術中發現她是巨大的右側畸胎瘤合併卵巢扭轉兩圈，且輸卵管與卵巢根部皆已經發紫，遂在保留卵巢的情況下將長有頭髮、牙齒組織的畸胎瘤完整切除，把卵巢復位。

卵巢扭轉 囊腫大於 4 厘米易發生

台北慈濟醫院婦產部嚴絢上醫生指出，卵巢扭轉好發在囊腫大於4厘米的患者，而各式囊腫中，畸胎瘤的發生原因不明，是身體分化異常而長出類似胎兒的組織，如頭髮、骨頭、牙齒或腦組織，重量較重，所以是最容易造成扭轉的類型；此外，不孕症的卵巢刺激術也可能產生囊腫而扭轉。