卵巢早衰恐不孕 及早檢測積極把握卵實力 專科醫生圖文懶人包

「醫師，我有卵巢早衰的現象，所以打算凍卵，但是聽說每天都要打排卵針，讓我好猶豫……」李小姐說。 「打排卵針是為了促使卵泡發育，才有辦法取得較多的卵子。」醫師說，「現在也有一針抵多針的友善排卵針，施打一次效果可以持續一週，便利性較高，也可大幅減少打針的次數。」 在台灣，每十對夫妻中大約有兩對會遭遇不孕的困擾。大新婦產科診所生殖中心陳志宏院長指出，「如果沒有避孕超過一年都沒有懷孕，就算是不孕症。至於35歲以上的婦女，如果超過半年還沒有受孕，便要盡快尋求專業的協助。」

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有許多因素會導致不孕症，卵巢早衰是個常見的原因。陳志宏院長說，卵巢早衰通常沒有明顯症狀，患者往往是在接受檢驗後，才驚覺有卵巢早衰的狀況。 卵巢早衰的原因可分成先天因素和後天因素，大部分是先天因素，例如在出生之後，卵巢的細胞存量就比較少。陳志宏院長說，後天因素包括卵巢發炎、卵巢手術、壓力過大、作息不正常、吸菸等。 年輕女性發生卵巢早衰時，大多沒有明顯症狀，還是有規則的月經。陳志宏院長說，部分女性可能會發現月經週期縮短，本來是28天來月經，當卵巢功能衰退時，可能變成26天、24天、甚至21天就來月經。月經週期縮短可能是卵巢早衰的徵兆，但是有些人的月經本來就不規則，所以也不會發現月經週期縮短的狀況。

卵巢早衰對生殖能力有顯著的影響

卵巢早衰對生殖能力有顯著的影響，陳志宏院長說，除了卵巢存量過少，卵子品質也會下降，導致患者懷孕機率降低，而受精後的胚胎也可能無法順利發育。 有生育規劃的女性一定要留意卵巢早衰的問題，陳志宏院長說，抽血檢測抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）可以評估卵巢功能，抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）由卵巢中的小卵泡分泌。抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）的正常範圍在2 ng/ml至5 ng/ml，當抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）小於2 ng/ml就代表卵巢功能衰退。 另一個評估方式是由陰道超音波檢查大於2mm的小卵泡數量，陳志宏院長說，若小卵泡數量減少，代表卵巢庫存下降。 及早了解卵巢功能，積極把握卵實力 「隨著年紀增長，卵巢功能將持續衰退。」陳志宏院長說，「女性可以透過抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）或超音波評估卵巢功能，預作生育規劃。如果打算晚一點生育，或已經發現有卵巢早衰的現象，可以考慮凍卵，保存卵實力。」