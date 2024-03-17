「醫師，我有卵巢早衰的現象，所以打算凍卵，但是聽說每天都要打排卵針，讓我好猶豫……」李小姐說。
「打排卵針是為了促使卵泡發育，才有辦法取得較多的卵子。」醫師說，「現在也有一針抵多針的友善排卵針，施打一次效果可以持續一週，便利性較高，也可大幅減少打針的次數。」
在台灣，每十對夫妻中大約有兩對會遭遇不孕的困擾。大新婦產科診所生殖中心陳志宏院長指出，「如果沒有避孕超過一年都沒有懷孕，就算是不孕症。至於35歲以上的婦女，如果超過半年還沒有受孕，便要盡快尋求專業的協助。」
有許多因素會導致不孕症，卵巢早衰是個常見的原因。陳志宏院長說，卵巢早衰通常沒有明顯症狀，患者往往是在接受檢驗後，才驚覺有卵巢早衰的狀況。
卵巢早衰的原因可分成先天因素和後天因素，大部分是先天因素，例如在出生之後，卵巢的細胞存量就比較少。陳志宏院長說，後天因素包括卵巢發炎、卵巢手術、壓力過大、作息不正常、吸菸等。
年輕女性發生卵巢早衰時，大多沒有明顯症狀，還是有規則的月經。陳志宏院長說，部分女性可能會發現月經週期縮短，本來是28天來月經，當卵巢功能衰退時，可能變成26天、24天、甚至21天就來月經。月經週期縮短可能是卵巢早衰的徵兆，但是有些人的月經本來就不規則，所以也不會發現月經週期縮短的狀況。
卵巢早衰對生殖能力有顯著的影響，陳志宏院長說，除了卵巢存量過少，卵子品質也會下降，導致患者懷孕機率降低，而受精後的胚胎也可能無法順利發育。
有生育規劃的女性一定要留意卵巢早衰的問題，陳志宏院長說，抽血檢測抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）可以評估卵巢功能，抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）由卵巢中的小卵泡分泌。抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）的正常範圍在2 ng/ml至5 ng/ml，當抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）小於2 ng/ml就代表卵巢功能衰退。
另一個評估方式是由陰道超音波檢查大於2mm的小卵泡數量，陳志宏院長說，若小卵泡數量減少，代表卵巢庫存下降。
及早了解卵巢功能，積極把握卵實力
「隨著年紀增長，卵巢功能將持續衰退。」陳志宏院長說，「女性可以透過抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）或超音波評估卵巢功能，預作生育規劃。如果打算晚一點生育，或已經發現有卵巢早衰的現象，可以考慮凍卵，保存卵實力。」
在較年輕的時候取卵，能夠一次取到較多卵子，而且卵子的品質比較好。陳志宏院長解釋，舉例來說，在30歲時，也許凍8至12顆卵，未來就有機會成功生下一個活產寶寶；到了40歲，可能要凍20至40顆卵，才有機會成功生下一個活產寶寶。而在30歲時，可能只要取一、兩次卵就足夠，但在40歲時，便需要多次取卵。
陳志宏院長提醒，「建議育齡年齡的女性要了解自己的卵巢功能，及早做好生育規劃。」
無論是要凍卵或是做人工生殖都需要從卵巢中取出卵子，而得先施打排卵針。陳志宏院長說，傳統的作法是使用短效型排卵針，每天一劑，連續施打7至10次。患者可以在家自行施打，或者回醫療院所施打。
如果很怕打針、不敢自己打針、或時間無法配合的患者可以考慮使用可以一針抵多針的友善排卵針。陳志宏院長說，施打後，醫師可依患者個情況追加短效型排卵針，對患者而言方便性較高，也比較友善。
根據臨床試驗，可以一針抵多針的友善排卵針的懷孕率、活產率皆與短效型排卵針無顯著差異。患者可以和醫師討論，選擇合適的方式。
從月經來潮到取卵大約是兩個禮拜，陳志宏院長說，如果要凍卵，就是直接把卵子凍起來，等到適當的時間再解凍、受精；如果要作人工生殖，大概會在取卵後3至5天植入。
針對不孕，目前的生殖科技有幾種方式可以輔助，例如吃排卵藥、人工受孕、試管嬰兒，各種方式的適用族群與成功率各不相同，需要經過專業的評估。陳志宏院長說，以大新婦產科診所生殖中心為例，每位患者都有個案管理師，醫師也會根據每個人的狀況提供個人化的療程，增加懷孕成功的機率！
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：卵巢早衰恐不孕 及早檢測積極把握卵實力 專科醫生圖文懶人包】