卵巢癌維持治療 成患者重擔

卵巢癌是香港女性常見癌症發病第六位、死亡第七位，而且多達85%患者在一線治療後會復發。為減低復發風險，患者須接受維持治療，可是藥費不菲，有組織就希望政府可將有關藥物納入安全網，讓更多患者受惠。 現年39歲的黎女士，2016年因胃部不適、疲倦、身體水腫、體重減輕十多磅而求醫，確診第四期卵巢癌，並已擴散到腹腔及肺部外圍。她接受醫生建議，完成了9針術前化療，然後以手術切除子宮、卵巢及腹腔腫瘤，再接受6針化療，將癌症治好。可是在1年半之後，卵巢癌復發。

復發率高 卵巢癌初期並無明顯症狀，即使出現肚脹、食慾變差、小便頻密、大便困難等病徵，亦未必聯想到卵巢癌，因此確診時大多已屬晚期。婦科腫瘤科專科醫生謝嘉瑜表示，「復發的情況也很常見，研究指出多達85%晚期患者在一線治療後在兩年內會復發，之後每次復發時間相距愈來愈短，生存期亦隨復發次數下降。」 藥費昂貴 治療早期卵巢癌主要用手術切除，有需要可加上化療；晚期的治療方法同樣是手術和化療，不過會因應情況決定先做化療或先做手術，然後再以標靶藥作維持治療減低復發風險。謝嘉瑜續指，「維持治療香港主要有血管新生抑制劑和PARP蛋白抑制劑，前者抑制腫瘤的血管生成，每三周接受一次靜脈注射；後者則針對癌細胞DNA修復令其死亡，屬口服藥。惟藥費昂費，在公立醫院中屬自費項目，而坊間社區藥房雖有封頂式資助計劃，但對患者仍是一大負擔。」 控病理想 黎女士雖不想再接受治療的煎熬，不過在家人的支持下再次做手術和化療。完成治療後醫生告訴她有口服標靶藥，持續服用可減復發風險，惟兩年藥費高達50萬港元，「有藥醫本是希望，但昂貴藥費令此變成假希望。」幸而當時有慈善基金全額資助藥費，令黎女士有藥可用，至今3年沒有再復發。