卵巢退化7年努力無一子 中醫治療成功6年連生3胎

不孕症是非常複雜的疾病，有多重的因素會造成不孕，必須從多方面一起治療，調理體質是一項重要的工作。

吳姓夫婦結婚一年卻始終無法順利懷孕，至婦產科檢查發現吳太太卵巢退化，且一側輸卵管堵塞，婦產科醫師建議採試管生殖方式，但吳太太對排卵藥和排卵針的反應不佳，即使使用高劑量的排卵針和服用各種保健食品，卵泡依舊長不大。努力了7年卻仍盼無一子，但他們仍不放棄任何機會，抱著姑且一試的心態，求診台南市立醫院中醫部好孕門診，經過6年治療陸續生下3名健康寶寶。

配合中藥調理 再次自然懷孕

張烱宏醫師建議先從體質調理下手，配合適度走路運動以控制體重，中醫調理3個月，並配合排卵藥，終於在超音波檢查中發現，求孕多年才第一次出現的成熟卵泡，婦產科採用人工受孕，這次終於成功受孕，吳太太於2017年9月順利產下第一個孩子。

有第一個小孩後，吳姓夫妻對中醫治療信心大增，為了想再生二寶，持續尋求中醫治療。在坐月子期間，張烱宏醫師以個人化中藥調理吳太太體質，雖體重尚無減輕，但痰濕體質已較不明顯，透過適度運動並禁用冰飲，吳太太竟自然受孕，於2019年產下第二個小孩，連婦產科醫師都覺得不可思議。