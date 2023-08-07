厭食症｜瘦到攞命！外國研究：迷幻蘑菇有助治療厭食症

厭食症是致死率最高的精神疾病，《自然醫學》(Nature Medicine)期刊7月24日發表一篇研究指出，根據一項小型外國研究顯示，10名厭食症患者接受了迷幻蘑菇中的裸蓋菇素(又稱賽洛西賓psilocybin)治療，4名患者的症狀獲得緩解。研究人員期盼能擴大研究，為厭食症治療帶來新希望。

厭食症｜ 四成人症狀緩解 在這項史無前例的試驗中，研究人員為了確認裸蓋菇素是否可作為治療厭食症的安全藥物，給予10名年齡介乎18至40歲之間的女性厭食症患者，每人一劑25毫克的裸蓋菇素合成劑，同時為她們提供訓練有素的心理治療師支持。受試者耐受了藥物的短期作用，沒有出現任何嚴重的副作用。

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接受治療後，九成患者表示她們對生活有了更積極樂觀的看法，八成的人將這次經歷視為「人生最有意義的五件事」之一，七成的人感覺她們的整體生活質素有所改善。雖然只有四成的人在3個月後症狀有所緩解，但也這意味著她們的飲食失調症狀(例如體重問題)已與普通人的水準相去不遠。 研究作者表示，由於目前市面上尚未有藥物核准治療厭食症，初步研究成果顯示，對於治療有致命危險的厭食症是一道新曙光。